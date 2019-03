City ja Liverpool yrittävät jatkaa vahvaa englantilaismenoa

Jalkapallon Mestarien liigan puolivälierissä nähdään peräti neljä englantilaisjoukkuetta, jos Manchester City ja Liverpool nappaavat tällä viikolla jatkopaikat.

City kohtaa tiistaina kotonaan Schalken ja Liverpool keskiviikkona vieraissa Bayern Münchenin.

Cityn tilanne on neljännesvälierien avausosan jälkeen hyvä, sillä Schalke hävisi kotipelinsä 2–3. Liverpool ja Bayern päätyivät avausosassa 0–0-tulokseen.

Kahdessa muussa tämän viikon neljännesvälieräparissa Juventus isännöi tiistaina Atletico Madridia ja Barcelona keskiviikkona Lyonia. Juventus hävisi avausosan vieraissa 0–2. Barcelona ja Lyon lähtevät ratkaisukamppailuun 0–0-tilanteesta.

Tottenham ja Manchester United lunastivat puolivälieräpaikkansa viime viikolla. Vuosi sitten Mestarien liigan pudotuspeleissä nähtiin peräti viisi englantilaisjoukkuetta, joista tosin vain City ja Liverpool etenivät neljännesvälieristä jatkoon.

Manchesteriläisten päävalmentaja Pep Guardiola on toistanut pariin otteeseen, että City on edelleen suurissa europeleissä kokematon seura verrattuna maanosan kestomenestyjiin.

– Olemme tässä kilpailussa vielä teini-ikäisiä. Siltä minusta tuntuu, Guardiola sanoi Cityn kotisivuilla.

Cityllä on loukkaantumishuolia, ja Nicolas Otamendi sekä Fernandinho ovat pelikiellossa. Saksalaisvieraiden tilanne on kuitenkin synkempi, sillä joukkue on ollut viime aikoina pahasti alavireinen.

Schalke on Bundesliigassa vasta 14:ntenä ja pahassa tappiokurimuksessa. Päävalmentaja Domenico Tedesco on suuressa vaarassa saada potkut, jos kurssi ei käänny nopeasti.

Katseet kääntyvät Ronaldoon

Tiistain toisessa otteluparissa Juventus on tukalassa ennakkotilanteessa, sillä Atletico tunnetaan vahvasti puolustavana ryhmänä ja vaarallisena vastaiskujoukkueena.

Monien Juventuksen kannattajien toiveet lepäävät Cristiano Ronaldon hartioilla.

– Nämä ovat fantastisia iltoja, Mestarien liigan iltoja. Emme odottaneet häviävämme avausosaa 0–2, mutta kaikki on vielä mahdollista, Ronaldo loi Juventuksen kotisivuilla uskoa.