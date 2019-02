City juhli liigacupin mestaruutta dramaattisten vaiheiden jälkeen

Manchester Cityn menestyskone puksuttaa raiteillaan, ja sunnuntaina joukkue juhli kauden ensimmäistä isoa titteliään. City voitti Wembleyllä pelatussa jalkapallon Englannin liigacupin finaalissa Chelsean rangaistuspotkukisan jälkeen.

Loppuottelussa ei nähty varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla maaleja, mutta ottelun tapahtumat herättävät taatusti rajua jälkipuintia Chelsean leirissä.

Chelsean päävalmentaja Maurizio Sarri nimittäin halusi ottaa jatkoajan lopussa maalivahti Kepa Arrizabalagan vaihtoon.

Krampeista kärsinyt Kepa kuitenkin viestitti vaihtopenkin suuntaan olevansa kunnossa ja kieltäytyi tulemasta kentältä pois. Sarri kävi tilanteessa sivurajalla todella kuumana.

Kepa oli tolppien välissä myös rangaistuspotkukisassa, jossa hän torjui Leroy Sanen laukauksen. Muut Cityn pelaajat laukoivat pallon maaliin, vaikka Sergio Agüeron kuti oli jokseenkin löysä.

Chelseasta laukauksessaan epäonnistuivat Jorginho ja David Luiz, joten City vei rangaistuspotkukisan nimiinsä 4–3.

Cityllä on mahdollisuus voittaa tällä kaudella neljä merkittävää pokaalia, sillä joukkue on mukana Valioliigan mestaruustaistelussa, Mestarien liigan pudotuspeleissä ja Englannin cupissa.

Liigacupin voitto on Citylle seurahistorian kuudes. Se on Citylle myös toinen peräkkäinen, joten liigacup on tukevasti manchesteriläisseuran hyppysissä.

Chelsea pelasi hyvän ottelun

Monet odottivat Cityn vievän kamppailun ilman isoja ongelmia nimiinsä, sillä se oli voittanut Chelsean pari viikkoa sitten Valioliigassa peräti 6–0.

Sunnuntaina City piti odotetusti vastustajaansa selvästi enemmän palloa, mutta Chelsea pystyi puolustamaan manchesteriläiset varsinaisella peliajalla ja jatkoajalla nollille.

Hyökkäyspäässä Chelsean Eden Hazard aiheutti nopeudellaan ja tekniikallaan vastustajan pelaajille harmaita hiuksia. Hazard pohjusti esimerkiksi N’Golo Kanten tekopaikkaan, mutta ranskalaisen veto meni yli.

– Chelsea pelasi erittäin hyvän ottelun. He olivat tiiviitä ja heitä oli vaikea murtaa. Pysyimme kuitenkin keskittyneinä ja hoidimme homman kotiin, ottelun päättäneen rangaistuspotkun laukonut Sterling sanoi BBC:lle.

Chelsean kausi on ollut vaikea, sillä joukkue on jäänyt Valioliigassa kärjestä jo 16 pistettä ja pudonnut Englannin cupista.