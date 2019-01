City palautti Liverpoolille neljän pisteen kaulan – Tottenham viime hetken voittoon Fulhamista

Jalkapallon Englannin Valioliigan kärkikaksikko piti keskinäisen tilanteensa ennallaan, molempien voittaessa viikonlopun pelinsä. Kärkijoukkue Liverpool kaatoi lauantaina Crystal Palacen maalitrillerissä 4–3, ja Liverpoolia jahtaava Manchester City hoiti sunnuntaina leiviskänsä helpommin: 3–0-vierasvoitto sarjajumbo Huddersfieldista palautti Liverpoolin etumatkan neljään pisteeseen, kun takana on 23 kauden 38 kierroksesta.

Cityn maalinteon aloitti brasilialaispakki Danilo 18. minuutilla, kauden ensimmäisellään ja joukkueelle jo sadannella maalilla tällä kaudella. Muut maalarit olivat totutumpia, kun Raheem Sterling puski 54. minuutilla 2–0 ja Sterlingin maalin syöttänyt Leroy Sane täydensi hienon kuvion 3–0-maaliin vain pari minuuttia myöhemmin.

Selkeästä voitosta huolimatta Cityn päävalmentaja Pep Guardiola ei ollut tyytyväinen. Joukkuettaan sulavan kauniiseen peliin ohjaavaa Guardiolaa kismitti se, että putoajaksi jo tässä vaiheessa vahvasti uumoiltua ja ilman päävalmentajaa sinnittelevää Huddersfieldia vastaan ei peli oikein loksahtanut uomiinsa.

– Tällaisia pelejä tulee kauden aikana, kun et ole korkeimmalla tasollasi. Voitto on tärkeä, ja olemme tehneet paljon maaleja kaikki kilpailut mukaan lukien. Mutta emme ansainneet kolmea maalia enempää tuollaisella pelillä. Tästä parannamme, ja meidän on vaadittava itseltämme enemmän, Guardiola jutteli pelin jälkeen.

– Valioliigaa ei voiteta tai hävitä tammikuussa. Jos Liverpool voittaa, meidänkin on voitettava. Ja jos Liverpool häviää, silloinkin meidän on voitettava, espanjalaisluotsi mietti vielä.

"En muista mitä tapahtui, mutta hieno hetki se oli"

Ilman kärkitähteään Harry Kanea pelaava sarjakolmonen Tottenham koki järkytystä liigassa viimeistä edellisenä olevan Fulhamin vieraana, kun Kanen tilalle avauskokoonpanoon nostettu Fernando Llorente teki oman maalin. Dele Alli toi Tottenhamin tasoihin toisen puoliajan alkuvaiheissa, mutta siihen se meinasi sitten jäädäkin.

Harvemmin maaleja tekevä Harry Winks nousi kuitenkin Spurs-sankariksi, iskemällä lisäajan viimeisellä minuutilla 2–1-vierasvoiton.

– Sumea maali, en muista mitä siinä tapahtui, mutta hieno hetki se oli ja voitto, jota tarvitsimme, Winks kertasi Tottenham-uransa toista maaliaan BBC:n mukaan.