City pysytteli neljän pisteen päässä Liverpoolista voittamalla Wolverhamptonin

Hallitseva mestari Manchester City on voittanut Wolverhamptonin 3–0 jalkapallon Englannin Valioliigassa.

Voitto pitää Cityn takamatkan liigaa johtavaan Liverpooliin ennallaan neljässä pisteessä, kun joukkueilla on taas pelattuna yhtä monta ottelua.

Gabriel Jesus ratkaisi ottelun kahdella ensimmäisen puoliajan maalillaan. Hän iski ottelun avausmaalin 10. minuutilla liukumalla Aymeric Laporten keskityksen sisään ja lisäsi kotijoukkueen johtoa pilkulta hieman ennen taukoa. Pilkku vihellettiin, kun Ryan Bennett kaatoi Raheem Sterlingin.

Brasilialaishyökkääjä Gabriel Jesus on nyt tehnyt peräti seitsemän maalia edellisissä kolmessa ottelussa.

Cityn urakkaa helpotti se, että Wolvesin puolustaja Willy Boly otti suoran punaisen kortin jo 19. minuutilla taklattuaan ikävän näköisesti Bernardo Silvaa.

Toinen puoliaika olikin lähinnä muodollisuus. City teki vielä kolmannen maalin, kun Kevin de Bruynen keskitys ohjautui sisään Wolvesin Conor Coadyn kautta.

Manchester Cityn päävalmentaja Pep Guardiola ei ottelun jälkeen halunnut spekuloida sarjataulukolla. City ja Liverpool eivät enää kohtaa tällä kaudella, joten kiriäkseen mestaruuteen City tarvitsee Liverpoolin pistemenetyksiä.

– Emme voi pelata otteluitamme Liverpoolia vastaan, emme voi tehdä mitään heidän suhteensa, Guardiola sanoi.

– Voimme vain voittaa omat ottelumme ja pysyä mukana. Olen puhunut pelaajille siitä, että emme voi vaikuttaa heihin. Voimme vain hoitaa osamme ja ehkä jonain päivänä he epäonnistuvat. Mutta jos he eivät häviä enää, he ovat mestareita.

Aiemmin tällä kaudella Wolverhampton oli yltänyt kotonaan 1–1-tasapeliin Cityä vastaan. Wolves on liigassa sijalla 11.