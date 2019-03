City repi etumatkaa Liverpooliin Valioliigassa

Manchester City karkasi jalkapallon Englannin Valioliigan kärjessä neljän pisteen päähän Liverpoolista voitettuaan kotonaan Watfordin 3–1. Liverpool saattaa palata tosin sunnuntaina takaisin pisteen päähän, kun se kohtaa kotonaan Burnleyn.

Lauantai vahvisti entisestään sitä, että mestaruuskamppailu on Cityn ja Liverpoolin välinen. Kolmantena oleva Tottenham hävisi vieraissa Southamptonille ja ero Cityyn on jo 13 ja Liverpooliin yhdeksän pistettä.

Tottenham on hävinnyt neljästä viime liigaottelustaan kolme ja pelannut kerran tasan. Mikäli vaisu vire jatkuu, lontoolaisryhmä on vaarassa valahtaa pois neljän parhaan joukosta eli Mestarien liigan paikoilta.

Ottelun vähemmän pelannut Manchester United vaanii Tottenhamia kolmen ja niin ikään ottelun vähemmän pelannut Arsenal neljän pisteen päässä. Arsenal ja ManU kohtaavat toisensa sunnuntaina.

Myös Chelsea on iskuetäisyydellä Tottenhamista, sillä se on jäänyt paikallisvastustajastaan viisi pistettä, mutta on pelannut kaksi ottelua vähemmän.

Tottenhamin lauantai synkkeni

Southampton-kamppailu näytti Tottenhamille valoisalta, sillä joukkue johti pitkään Harry Kanen osumalla 1–0. Kanen maali syntyi avauspuoliajalla Dele Allin hienon syötön jälkeen. Loukkaantumisestaan toipunut Alli pelasi ensimmäisen ottelunsa tammikuun jälkeen.

Kotijoukkue tuli 76. minuutilla tasoihin Yan Valeryn maalilla. Ottelun ratkaisu nähtiin viisi minuuttia myöhemmin, kun James Ward-Prowse laukoi Southamptonin komealla vapaapotkulla 2–1-johtoon.

– On vaikea ymmärtää, miksi pelaamisemme muuttui niin paljon toisella puoliajalla. Emme ottaneet toisella jaksolla asioita vakavasti, Tottenhamin päävalmentaja Mauricio Pochettino surkutteli BBC:lle.

Melko vaivattoman voiton ottaneen Cityn sankari oli Raheem Sterling, joka viimeisteli Watford-ottelun toisella puoliajalla hattutempun.

Avausosumassa vieraiden pelaajat protestoivat paitsion merkiksi, kun Sterling nosti 46. minuutilla pallon maaliin. Jatkoa seurasi nopeasti, kun Sterling ohjasi pallon läheltä sisään.

Hattutemppu täydentyi vajaan tunnin kohdalla Sterlingin päätettyä kuljetuksensa laukaukseen. Gerard Deulofeun kavennus jäi Watfordille laihaksi lohduksi.

Muissa peleissä Brighton voitti Crystal Palacen vieraissa 2–1, Cardiff kotonaan West Hamin 2–0, Bournemouth vieraissa Huddersfieldin 2–0, Leicester kotonaan Fulhamin 3–1 ja Newcastle kotonaan Evertonin 3–2.