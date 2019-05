Jalkapallon Valioliigan ykkössija, cupin mestaruus ja liigacupin mestaruus. Manchester Cityn kausi hipoi täydellistä ja huipentui lauantai-iltana cupin finaaliin, jossa joukkue murskasi Watfordin 6–0.

Yhtä iso voittomarginaali on Englannin cupin loppuotteluissa nähty vain kerran. Vastaavat murskajaiset nähtiin vuonna 1903, kun Bury kaatoi finaalissa Derbyn 6–0.

City teki samalla historiaa, sillä siitä tuli ensimmäinen englantilaisseura, joka on pystynyt miesten sarjoissa voittamaan molemmat cupit ja liigamestaruuden saman kauden aikana.

Ainoastaan Mestarien liiga jäi päävalmentaja Pep Guardiolan suojateilta tällä kaudella valloittamatta. City putosi Mestarien liigassa puolivälierissä.

Cupin finaalissa City näytti Watfordille nopeasti kaapin paikan, kun David Silva laukoi takanurkkaan 1–0-lukemat. Lontoon Wembleyllä pelattua ottelua oli tuolloin takana 26 minuuttia. Jatkoa seurasi avauspuoliajan lopussa, kun Gabriel Jesus teki 2–0-osuman.

Toisella puoliajalla manchesteriläiset karkasivat lopullisesti. Kevin De Bruyne teki joukkueen kolmannen, Jesus neljännen ja Raheem Sterling kaksi päätösmaalia. Ottelun toinen maali merkittiin aluksi Sterlingille, mutta muutettiin jälkikäteen Jesusin tekemäksi.

– Tämä on uskomaton tunne. Millainen joukkue tämä onkaan. Kannattajamme olivat uskomattomia, he puskivat meitä eteenpäin koko kauden. Nyt on aika levätä ja juhlia. Ensi kaudella yritämme ja voitamme kaiken uudelleen, Cityn keskikenttäpelaaja Bernardo Silva sanoi BBC:lle.

Kuudes cupin ykkössija

Cityn kausi päättyi murskavoittoon, mutta Valioliigassa ja liigacupin finaalissa joukkue joutui selvästi ahtaammalle.

Liigacupin loppuottelussa City kukisti Chelsean rangaistuspotkukisassa. Valioliigassa Guardiolan suojatit kävivät hienoa ja tasaista taistelua Liverpoolin kanssa ja veivät sarjan nimiinsä pisteen erolla.

Englannin cupin mestaruus on Citylle seurahistorian kuudes. Watfordilla ei ole yhtään cupin ykkössijaa.

Lauantain ottelu olisi saanut erilaisen alun, jos Roberto Pereyra olisi laukonut pallon 0–0-tilanteessa verkon perukoille. Cityn maalivahti Ederson Moraes torjui kuitenkin mainiosti, ja Watford jäi lopulta täysin jalkoihin.