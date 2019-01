Pep Guardiola on kaatanut päävalmentajaurallaan käytännössä kaikki esteet, mutta Liverpoolista on tullut Manchester Cityn luotsille iso mörkö.

Joukkueiden neljästä edelliskohtaamisesta City ei ole voittanut yhtään, ja luku nousee viiteen, jos mukaan lasketaan viime kesän harjoitusottelu.

Torstain myöhäisillassa City ja Liverpool iskevät yhteen jalkapallon Englannin Valioliigassa, ja ottelu on tähänastisen kauden kenties odotetuin. Liverpool johtaa sarjaa kuuden pisteen erolla Tottenhamiin, ja hallitseva mestari City on kolmantena seitsemän pisteen päässä kärjestä.

Mikäli Liverpool nappaa vierasvoiton, ero Cityyn kasvaa jo kymmeneen pisteeseen. Vaikka pelejä on runsaasti jäljellä, takamatka kasvaisi Cityn vinkkelistä todella suureksi.

– Kaikki kysyvät, mitä jos häviämme, mutta me yritämme voittaa, Guardiola sanoi Cityn kotisivuilla.

Liverpool edelleen tappiotta

Cityn ja Liverpoolin kurssi on osoittanut viime aikoina eri suuntiin. Liverpool on voittanut yhdeksän viime liigapeliään, kun City on hävinnyt viidestä viime sarjaottelustaan peräti kolme.

Liverpool ei ole hävinnyt tämän kauden Valioliigassa yhtään ottelua ja on päästänyt vain kahdeksan maalia. Vahvan puolustuksen lisäksi joukkueen hyökkäyspään trio Mohamed Salah, Roberto Firmino ja Sadio Mane on päässyt vahvaan iskuun.

City on ollut lähimenneisyydessä usein vaikeuksissa Liverpoolin vahvan prässipelaamisen kanssa. Voittouskoa Cityn miehistö voi hakea viime kauden syyspelistä, jolloin manchesteriläiset murskasivat Liverpoolin Valioliigassa peräti 5–0.

Suurottelun alla Guardiola ja Liverpoolin päävalmentaja Jürgen Klopp ovat kehuneet runsaasti toistensa miehistöjä.

– Tämä on yksi vaikeimmista peleistä nykyjalkapallossa. Mielestäni vastassa on yhä maailman paras joukkue, Klopp sanoi Liverpoolin kotisivuilla.

Yksi kysymysmerkeistä on, nähdäänkö Cityn Kevin De Bruyne kentällä. Keskikenttätähti on kärsinyt loukkaantumisista, mutta oli Guardiolan mukaan joukkueen harjoituksissa keskiviikkona.