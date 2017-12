Classic hankki kolminkertaisen maailmanmestarin – Juha Kivilehto seuraan

Salibandyn kolminkertainen maailmanmestari Juha Kivilehto siirtyy tamperelaisseura Classicin riveihin. Kivilehdon sopimus kestää ensi kauden loppuun.

Kivilehto, 36, siirtyy Tampereelle ruotsalaisen FC Helsingborgin pelaavan urheilutoimenjohtajan tehtävistä perhesyistä.

– Kuluva kausi olisi ollut joka tapauksessa viimeinen kauteni Ruotsissa. Classicin toiminnanjohtaja Pasi Peltola vieraili Ruotsin puolella seuraamassa otteluita muutama viikko sitten, ja asia tuli esille keskusteluissamme, Kivilehto kertoi Classicin tiedotteessa.

Kivilehto on kuusinkertainen Suomen mestari. Hän on pelannut Suomen liigassa yli 300 runkosarjapeliä, ja maaotteluita on kertynyt 140.

Salibandyliigaa johtava Classic on hallitseva Suomen mestari.