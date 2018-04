Classic jälleen tuplan haussa Superfinaalipäivään – vastassa Jyväskylän ylpeys Happee

Urheilufanit rakastavat altavastaaja vastaan ennakkosuosikki -asetelmia, ja sellaista on tarjolla salibandyn kotimaisen kauden huipentavassa Superfinaalissa lauantaina Helsingissä. Tarinan Goljat on Tampereen Classic, miesten liigassa nyt 32 voiton putkessa jyräävä kahden viime kauden mestari. Ja Daavidina on Jyväskylän ylpeys Happee, nyt ensimmäistä kertaa Superfinaalissa.

– Ei se nyt ehkä ihan Daavid vastaan Goljat ole, mutta kyllä Classic on selkeä suosikki, debyyttikaudellaan Happeen finaaliin luotsannut Mikko Lehto myhäilee.

– Haastajan rooli sopii meille. Salibandy on siitä hauska peli, että siinä sattuu ja tapahtuu. Mennään pellit auki, ja tehdään finaalista hieno peli.

Classicin päävalmentaja Petteri Nykky muistuttaa, että voittoputkella ei ole merkitystä kerrasta poikki -finaalissa. Ainakin toistaiseksi viimeisen pelinsä Classicissa valmentava, jatkossa maajoukkuekäskytykseen täysillä keskittyvä Nykky luottaa siihen, että asenne on suosikeilla kohdallaan.

– Kauden aikana on otettu opiksi. Joihinkin peleihin ehkä lähdettiin vääränlaisella asenteella, ja pikkuisenkin puolivaloilla kun mennään, niin turpaan tulee. Mutta olemme valmiina tekemään valtavasti töitä, pelaamaan joukkueena ja auttamaan kaveria. Silloin olemme vahvoilla, valmentajavelho painottaa.

Naisissa viimevuotisen uusinta

Naistenkin salibandyvaltikka on majaillut Classicin hoteissa, sillä viime vuonna se juhli kahdeksatta mestaruuttaan kymmenen vuoden sisään. Viime kausi oli Classicin naisilta ihmeellinen: 29 ottelua, 29 voittoa, niistä viimeinen seuralle tuplajuhlat Superfinaalissa tuonut voitto nurmijärveläisestä SB-Prosta.

Nyt kohtaaminen uusitaan, sillä runkosarjan kaksi parasta eli Classic ja SB-Pro ottavat jälleen yhteen finaalissa. Classic ei tällä kertaa selvinnyt kaudesta tappioitta, ja yhden kolmesta takaiskusta toi SB-Pro kotonaan. Tasaista on lauantaina luvassa, ennakoi Classic-luotsi Katriina Saarinen.

– Puolustuspeli on avainasemassa. Se, kumpi siinä onnistuu paremmin, voittaa, Saarinen tiivistää näkymät lauantaille.