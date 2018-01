Classic löi sitkeästi taistelleen Torin salibandyn cup-finaalissa

Tampereen Classic pääsi lauantaina juhlimaan kahta salibandyn cup-mestaruutta, kun naisten finaalivoiton jatkoksi seuran miehet kaatoivat loppuottelussa Loviisan Torin 9–2.

Ottelu pysyi pitkään tasaisena, mutta Eemeli Salinin 5–2-maali kolmannen erän alussa katkaisi Torin selkärangan. Maajoukkuepuolustaja Krister Savonen näki Classicin ottelun kaksijakoisena.

– Tulimme hyvin peliin, mutta kaveri pelasi toisen erän tosi hyvin, eikä meillä ihan hirveän montaa paikkaa ollut. Viimeiseen erään saimme sitten puristettua itsestämme irti.

Viimeisen maalin taiteillut Savonen jakoi sarjaporrasta alempana pelaaville loviisalaisille sekä heidän äänekkäälle fanijoukolleen tunnustusta.

– Tuollaisella pallollisella pelillä pärjäisi liigassakin. He uskalsivat pelata ja halusivat voittaa. Loviisan fanit olivat älyttömiä. Hienoa, että salibandyssa on tuollaista.

Torin joukkue oli Classicin päävalmentajalle Petteri Nykylle hyvinkin tuttu, eikä vastustajan vahva esitys yllättänyt. Loviisalaisten pelaajista Nykky on valmentanut muun muassa vuoden 2006 MM-hopeamitalisti Peik Salmista maajoukkueessa.

– Kyllä minulla tieto oli, että siellä sytytään tällaiseen. He olivat siirrelleet pelejä, että saavat tulla tänne raikkaana. He pelasivat hyvin, ja me kulutimme itseämme toisessa erässä tyhmästi karvauksessa, Nykky sanoi.

Savonen on toipunut polvileikkauksesta

Ainoastaan yhden tappion kuluvalla kaudella kärsinyt Classic johtaa miesten salibandyliigaa kahdeksan pisteen erolla ennen Nokian KrP:tä. Krister Savosen kautta on varjostanut syksyllä tehty polvileikkaus.

– Itselläni on ollut vähän hankala kausi. On mennyt aika kauan, että olen saanut jalan toimimaan. Joukkueena tulokset ovat olleet hyviä, mutta pelimme ei ole mitenkään valmista.

Savonen, 23, oli joulukuussa 2016 mukana juhlimassa Suomen salibandyhistorian kolmatta maailmanmestaruutta Riiassa. Seuraavaksi Savonen matkaa maajoukkueen mukana Tallinnaan, jossa pelataan kuun vaihteessa MM-karsintoja.

– En ole oikeastaan edes vielä kerennyt miettimään karsintoja. On aina hienoa päästä laittamaan Suomi-paita päälle. Se on suuri kunnia, Savonen totesi.