Coleman juoksi kauden kärkiajan satasella, Gatlin teki yli 35-vuotiaiden maailmanennätyksen – Stanfordin Timanttiliigan kisassa nähtiin tukku kauden kärkituloksia

Yhdysvaltalainen Christian Coleman on juossut kauden kärkiajan miesten 100 metrillä. Samassa kisassa säväytti myös konkari Justin Gatlin, jonka vauhti ei tunnu hyytyvän 37 vuoden iästä huolimatta.

Coleman kiihdytti Timanttiliigan kilpailussa Stanfordissa Kaliforniassa voittoon ajalla 9,81. Coleman, 23, paransi omissa nimissään ollutta kauden kärkiaikaa neljällä sadasosasekunnilla. Hän jäi kaksi sadasosaa viime kaudella juoksemasta ennätyksestään 9,79.

Yhdysvaltalaiskonkari Gatlin juoksi toiseksi kauden parhaalla ajallaan 9,87, mikä on myös kaikkien aikojen paras yli 35-vuotiaan juoksema aika. Ennen tätä kukaan yli 35-vuotias ei ollut juossut alle 9,90:n.

100 metrin hallitsevan maailmanmestarin Gatlinin suoritus kertoo siitä, että hän on varteenotettava voittajaehdokas syksyllä Dohan MM-kisoissa.

Britannian Zharnel Hughes oli kolmas ajalla 9,97.

Yhdysvaltain perinteikkäimpiin yleisurheilukisoihin kuuluva Prefontaine Classic kisataan yleensä Eugenessa Oregonissa, mutta tänä vuonna kisa pidettiin poikkeuksellisesti Stanfordissa, sillä Eugenen stadionia Hayward Fieldiä kunnostetaan vuoden 2021 MM-kisoja varten.

Benjamin hyvässä aitomisvireessä

Kauden kärkiaika nähtiin myös miesten 400 metrin aidoissa, jossa Yhdysvaltain Rai Benjamin aitoi voittoon ajalla 47,16. Kauden aiempi kärkitulos oli qatarilaisen Abderrahman Samban toukokuussa juoksema 47,27.

Benjamin, 21, jäi hieman viime vuonna juoksemasta ennätyksestään 47,02.

Kauden kärkitulos nähtiin myös naisten 3 000 metrin esteissä, jossa Kenian maailmanennätysnainen Beatrice Chepkoech juoksi ajan 8.55,58 ja alitti ensimmäisenä naisena tällä kaudella yhdeksän minuutin rajan.

Ennen tätä kauden kärkiaika oli Kenian Norah Jeruton nimissä ollut 9.03,71. Jeruto oli mukana myös Stanfordissa, mutta jäi kuudenneksi. Chepkoech jätti toiseksi juosseen Yhdysvaltain Emma Coburnin yli yhdeksän sekunnin päähän.

Hassan juoksi parhaan ajan yli 25 vuoteen

Stanfordissa juostiin myös naisten 3 000 metrin sileä kisa, jonka Hollannin Sifan Hassan voitti kauden kärkiajalla ja Euroopan ennätyksellä 8.18,49.

Tulos on kovin maailmassa yli 25 vuoteen. Hassanin aikaa kovempaa on juostu vain Pekingissä vuonna 1993, jolloin kolme kiinalaisjuoksijaa Wang Junxian johdolla teki aivan käsittämättömiä ennätysaikoja naisten kestävyysmatkoilla. Wangin 3 000 metrin ME-aika on 8.06,11. Kiinalaisten tuon vuoden ennätystulosten yllä on vahva dopingepäilysten varjo.

Timanttiliigan miesten kuulakisasta tuli tasokas. Brasilian Darlan Romani voitti tuloksella 22,61, Yhdysvaltain Ryan Crouser työnsi 22,17. Crouserin nimissä oleva kauden kärkitulos on 22,74.

Naisten 200 metrin voittoon kiihdytti Nigerian Blessing Okagbare hyvällä ajalla 22,05, joka jää viisi sadasosasekuntia Jamaikan Elaine Thompsonin kauden kärkiajasta. Thompson juoksi toiseksi ajalla 22,21.

Yhdysvaltain Michael Norman voitti miesten 400 metrin kisan ajalla 44,62.

Prefontaine Classicin illan perinteisesti päättävän miesten mailin voitti Kenian Timothy Cheruiyot kauden kärkiajalla 3.50,49.