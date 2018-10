Coloradon Mikko Rantanen osui kahdesti Philadelphiaa vastaan – myös Ahon alkukausi ollut täysosuma

Coloradon Mikko Rantasen ja Carolinan Sebastian Ahon alkukausi jääkiekon NHL:ssä on ollut täysosuma. Suomen aikaa varhain tiistaina pelatulla kierroksella kaksikko kasvatti pisteputkensa jo yhdeksään otteluun.

Colorado ja Carolina ovat pelanneet yhdeksän ottelua, joten Rantanen ja Aho ovat tehneet vähintään yhden pisteen kaikissa kauden otteluissaan.

Rantasen Colorado haki 4–1-vierasvoiton Philadelphiasta, ja huippuvireinen suomalaishyökkääjä viimeisteli kahdesti. Rantanen on kerännyt yhdeksässä ottelussa tehot 4+12=16 ja on NHL:n pistepörssissä tasapisteissä kärkinimi Auston Matthewsin kanssa.

Matthews on tehnyt peräti kymmenen maalia, joten hänet on merkitty pörssikärjeksi ja Rantanen kakkoseksi.

Rantanen ja Nathan MacKinnon tekivät samalla seurahistoriaa, sillä koskaan aiemmin kaksi Coloradon pelaajaa ei ole samanaikaisesti aloittanut kauttaan yhdeksän ottelun pisteputkella.

– Tämä on suuri kunnia. Täytyy kiittää ketjukavereitani Nathania (MacKinnon) ja Gabriel Landeskogia, sillä tähän ei pysty yksin. Siinä on kaksi hyvää pelaajaa, joiden rinnalla pelata. Joukkueemme pelaa todella hyvin, Rantanen iloitsi NHL:n verkkosivuilla.

Aho ennätyksen kintereillä

Myös Ahon saldo on komea, sillä yhdeksässä kamppailussa on kertynyt 4+10=14 pistettä. Hän on pistepörssissä jaetulla neljännellä sijalla.

Yön kierroksella Carolina nappasi 3–1-vierasvoiton Detroitista, ja Aho keräsi ottelussa yhden syöttöpisteen.

Aho kolkuttelee pisteputkellaan seuraennätystä, jota pitää nimissään Ron Francis. Carolinan edeltäjän Hartford Whalersin paidassa pelannut Francis teki kaudella 1984–1985 vähintään yhden pisteen 11 ensimmäisessä ottelussaan.

Rantanen aloitti maalinteon Philadelphia-pelin avauserässä laukomalla kiekon ylivoimalla verkon perukoille. Toisen osumansa hän viimeisteli kamppailun lopussa tyhjiin.

Viime kaudella NHL:n maalipörssissä toiseksi sijoittunut Patrik Laine jäi pisteittä, kun hänen edustamansa Winnipeg nappasi jatkoajalla 5–4-kotivoiton St. Louisista.