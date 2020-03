Coloradon NHL-joukkueen pelaajalla koronavirustartunta – seurassa pelaa kaksi suomalaista ja yksi valmentaa

Jääkiekon NHL:ssä pelaava Colorado Avalanche ilmoitti torstaina, että yhdellä sen pelaajista on diagnosoitu koronavirus. Coloradon pelaaja on kolmas NHL-pelaaja, jolla on todettu tartunta.

Joukkueen mukaan pelaaja on ollut eristettynä kodissaan siitä lähtien, kun oireita ilmeni ja sittemmin pelaaja on toipunut. Pelaajan henkilöllisyyttä ei kerrottu.

– Pelaajien, henkilökunnan, fanien ja yhteisömme terveys sekä turvallisuus ovat edelleen ykkösasiat. Avalanchen organisaatio jatkaa työskentelyä lääkintähenkilökunnan ja yleisen terveydenhuollon kanssa, ja teemme kaikkemme auttaaksemme Avalanchen yhteisöä pysymään turvallisena ja terveenä tänä aikana, tiedotteessa kerrottiin.

NHL-kausi on ollut keskeytettynä yli kahden viikon ajan. Colorado pelasi viimeksi 11. maaliskuuta Denverissä, jolloin se isännöi New York Rangersia. Sitä edellisissä otteluissa Colorado vieraili San Josessa ja Los Angelesissa.

NHL:n aiemmat todetut koronavirustartunnat löytyivät Ottawa Senatorsin kahdelta pelaajalta.

Suomalaishyökkääjät Mikko Rantanen ja Joonas Donskoi edustavat Coloradoa. Seurassa työskentelee myös suomalainen maalivahtivalmentaja Jussi Parkkila.