Columbus ja Korpisalo jäivät sarjakärki Tampa Bayn jyrän alle – Pistepörssiä johtavalla Kutsherovilla hurja viiden pisteen ilta

Jääkiekon NHL:n sarjajohtaja Tampa Bay oli tyly vieras Joonas Korpisalolle ja Columbukselle. Suomalaisvahti joutui antautumaan viisi kertaa, kun Tampa Bay haki 5–1-vierasvoiton.

Tampa Bayn rynnistystä johti venäläistähti Nikita Kutsherov, joka latoi tauluun häikäisevät tehot 2+3. Brayden Point säesti Kutsherovia tehoilla 2+1.

NHL:n pistepörssiä selvällä erolla johtava Kutsherov kasvatti kauden saldonsa jo 99 pisteeseen (29+70). Venäläishyökkääjä on ollut viime aikoina pitelemättömässä vireessä. Hän on kerännyt viidessä viime ottelussa tehot 7+11. Kutsherov rikkoi jo tässä vaiheessa Tampa Bayn seuraennätyksen yhden kauden syöttöpisteiden osalta, vaikka runkosarjaa on jäljellä vielä 22 ottelun verran.

Ensimmäisen ottelunsa yli kahteen viikkoon pelannut Korpisalo torjui 15 kertaa. Tampa Bayn maalivahti Andrei Vasilevski oli lähellä nollapeliä: hän torjui 39 kertaa ja hänet ohitettiin vasta vajaat kaksi minuuttia ennen ottelun loppua.

Columbus jatkaa itälohkossa kuudentena.

Tampa Baylle voitto oli kuudes perättäinen. Joukkueen johto itälohkossa on muhkeat 18 pistettä. Tampa Bay on myös kerännyt 15 pistettä enemmän kuin länsilohkoa johtava Calgary.

Calgary otti maanantaina 5–2-kotivoiton Arizonasta.