Jääkiekon NHL:ssä pelaava Columbus teki kolmivuotisen tulokassopimuksen hyökkääjä Alexandre Texierin kanssa, seuran general manager Jarmo Kekäläinen kertoi Columbuksen verkkosivuilla. Texier, 18, pelasi menneellä kaudella Liigaa kuopiolaisen KalPan riveissä ja teki 53 runkosarjaottelussa pisteet 13+9=22.

– Alexandre on erittäin fiksu ja taitava pelaaja, jolla on erittäin hyvä laukaus. Hänellä on epätavallinen kyky tehdä peliä kaikkialla jäällä. Hän on nuori pelaaja, jolla on takanaan erittäin hyvä tulokaskausi KalPassa, ja odotamme jännityksellä, kuinka hän jatkaa kehittymistään, kun hän tulee suuremmaksi ja fyysisesti vahvemmaksi, Kekäläinen kuvaili.

Liiga-kauden jälkeen Texier pelasi Ranskan joukkueessa MM-kilpailuissa, joissa hän saalisti seitsemässä ottelussa yhteensä kolme syöttöpistettä.

– Tavoitteena on, että hän pelaa vielä ensi kauden meillä ja kehittyy pelaajana sellaiselle tasolle, että on valmis taistelemaan vuoden päästä paikasta Columbuksen kokoonpanossa, KalPan toimitusjohtaja Toni Saksman sanoi kuopiolaisseuran verkkosivuilla.