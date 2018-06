Costello tykitti maailman kovimman kylmäverilähdön voittoon

Nordic Kingin ja 50 000 euron voittoon vyörynyt ori meni lähdössä uuden ennätyksensä 19,3a/1609 metriä.

Kilpailun loppusuoralla nähtiin äärimmäisen jännittävä taisto, kun viime vuoden voittaja ja keulassa juossut Välähdys yritti viimeiseen asti vastata Costellolle, joka ennätti kuin ennättikin maalitolpalle ensimmäisenä. Costelloa ulompaa kiri ruotsalaisosallistuja Månprinsen A.M., ja sen sijoitus oli lopulta kolmas. Neljäs oli alussa keulapaikkaa Välähdyksen kanssa kiivaasti tavoitellut norjalainen Lome Brage.

Risto Tupamäen ohjastama ja Ville Herttuan valmentama Costello on kovassa vedossa. Viime viikon lauantaina ori juoksi täyden matkan Suomen ennätyksen, ja lauantaina napsahti uran ensimmäinen Pohjoismaiden valtiaan titteli.

Suomenhevosmiehenä tunnettu Risto Tupamäki kertoi lehdistötilaisuudessa, että Costello on hänen uransa paras hevonen.

– Monta hyvää on ollut, mutta ei lähellekään tällaista, joka vaan menee voitosta voittoon, hän sanoi.

Härmän suurkilpailun voitto oli tavallaan kotivoitto, sillä vaikka valmentaja Ville Herttua on kotoisin pääkaupunkiseudulta ja asuu perheineen Orimattilassa, hänen juurensa ovat Etelä-Pohjanmaalla. Hänen molemmat isovanhempansa ovat kotoisin läheltä Powerparkin ravirataa.

– Olen jopa vähän liikuttunut. Vaikka olen yli 30 vuotta asunut Etelä-Suomessa, olen ylpeä eteläpohjalaisista ja nimenomaan ylihärmäläisistä juuristani, Ville Herttua sanoi voittajahaastattelussa.

Pressitilaisuudessa Herttua totesi, että vaikka tässä nyt voittajina istutaan, viikonlopun odotetuin osio ei ole vielä edes koittanut. Costellon omistajat, Herttuan ja tämän puolison Tia Malisen perheen lapset Hanna ja Tommi odottavat eniten pääsyä Powerparkissa huvipuiston puolelle.

– Costello on meille edelleen koko perheen harrastus, ja tämä oli meille kesälomareissu, Herttua sanoi.

Iivo Niskasen hevonen teki rataennätyksen

Kovaa mentiin myös lämminveristen avoimessa lähdössä, jossa hiihtäjä Iivo Niskasen osaomistama Victory Bonsai teki uuden Powerparkin raviradan rataennätyksen 11,7aly.

Victory Bonsain valmentaja Marko Hakkarainen sanoi voittajahaastattelussa, että on mahtavaa, kun hevonen on nyt päässyt takaisin omalle tasolleen.

– Se oli pitkään alamaissa, eikä mennyt kykyjensä vastaamalla tavalla. Kyllä tämä antaa uskoa omaan tekemiseen, Hakkarainen sanoi.

Myös osaomistaja Niskanen oli paikalla juhlistamassa Victory Bonsaita.

– Ai ai, tulipa kuitenkin aurinkoinen juhannus, hän veisteli voittajahaastattelussa. – Hevosella meni niin nappiin tuo viikon takainen valmistautuminen tänne, ja on hieno nähdä, että sillä riittää noin kovasti taisteluilmettä.

Iivo Niskanen kertoi, ettei hänen ollut oikeastaan tarkoitus lähteä Powerparkiin juhannusta viettämään.

– Mutta onneksi tultiin. Victory Bonsai on näyttänyt minulle raviurheilusta molemmat puolet, ja kun se on parhaimmillaan, se on aivan mahtava hevonen.

Powerparkin kovatasoisen Toto76-kierroksen muut voittajat olivat Golda Paris, A.T. Veeti, Double Boost, Larvan Hurmos ja Ypäjähereiam.