Cristiano Ronaldo paljasti: Juventus tarjosi ainoana sopimusta

Jalkapalloilija Cristiano Ronaldo esiintyi ensi kertaa Torinossa uuden seuransa Juventuksen kanssa. Ronaldo paljasti tiedotustilaisuudessa, että Juventus oli ainoa seura, joka tarjosi hänelle sopimusta.

– Moni tärkeä asia vaikutti päätökseeni. Tämä on hyvä tilaisuus tulevaisuutta ajatellen. Eroan monista muista pelaajista, jotka ajattelevat, että heidän uransa on ohi, mutta haluankin näyttää muille, että olen erilainen, Ronaldo, 33, totesi BBC:n mukaan.

– Juventus on yksi maailman parhaista seuroista. Kyseessä on Italian paras seura. Seuralla on erinomainen valmentaja, joten päätös ei ollut vaikea.

Tiedotustilaisuudessa Ronaldo kiitti fanejaan ja toivoi auttavansa Juventusta kohti palkintoja.

Ronaldo ehti pelata Real Madridissa yhdeksän kautta ennen siirtymistään Juventukseen.

Ronaldo saapui sunnuntaina Torinoon. Maanantaina Ronaldo osallistui seuran lääkärintarkastukseen. Sadat fanit olivat aamulla kokoontuneet Allianz Stadiumin ympärille laulamaan Ronaldolle. Ronaldon siirrosta uutisoitiin viikko sitten, mutta tähän mennessä moni kannattaja oli ehtinyt jo hankkia Ronaldon nimellä varustetun pelipaidan.

Ronaldon vuosipalkka on 30 miljoonaa euroa.