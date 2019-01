David de Gea torjui Tottenhamin nurin

Manchester Unitedin maalivahti David de Gea pelasi huippuottelun Tottenhamia vastaan ja torjui kaiken. Manchesteriläisten Marcus Rashford laukoi avauspuoliajan lopussa pallon tyylillä takanurkkaan, joten Tottenham kärsi 0–1-kotitappion jalkapallon Englannin Valioliigassa.

Tekopaikkojen puutteesta Tottenhamia ei voi syyttää. Muun muassa Harry Kane, Toby Alderweireld ja Dele Alli pääsivät loistopaikkoihin, mutta espanjalaismaalivahti venyi kerta toisensa jälkeen torjuntoihin.

Ottelun loppupuoli oli lähes täydellistä Tottenhamin hallintaa, mutta kotijoukkueen osumaa ei nähty. De Gea keräsi ottelussa peräti 11 torjuntaa.

Tappio pitää Tottenhamin sarjataulukon kolmossijalla, kun voitolla joukkue olisi noussut Manchester Cityn ohi toiseksi. Kaksi pistettä Tottenhamia edellä oleva City kohtaa maanantaina kotikentällään Wolverhamptonin ja saattaa repiä lontoolaisiin lisää hajurakoa.

Manchester United nousi tasapisteisiin Arsenalin kanssa ja on kuudentena. Joukkue on päässyt loistavaan vireeseen Ole Gunnar Solskjärin tultua joulukuussa päävalmentajaksi. Manchesteriläisjoukkue on voittanut Solskjärin alaisuudessa viisi liigapeliä perätysten.

– Olen pelannut fantastisten maalivahtien kanssa. Meillä on traditio loistavista maalivahdeista, ja hän on kasvanut ja kasvanut. Hän ansaitsi valinnan ottelun parhaaksi pelaajaksi, ManUn ex-pelaaja ja nykyinen luotsi Solskjär kehui David de Geaa BBC:lle.

Myös Rashford on ollut viime aikoina mainiossa vedossa, sillä hän on tehnyt kolmessa peräkkäisessä liigapelissä maalin.

Everton karkasi toisella jaksolla

Sunnuntain toisessa Valioliigan ottelussa Everton nappasi 2–0-kotivoiton Bournemouthista.

Runsaan tunnin pelaamisen jälkeen Kurt Zouma puski Evertonin 1–0-johtoon. Lisäajalla Dominic Calvert-Lewin laukoi 2–0-osuman.

Everton katkaisi samalla kahden liigaottelun tappiosarjansa ja on sarjassa kymmenentenä.