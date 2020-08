Debyyttinsä grand slam -turnauksessa tekevä Emil Ruusuvuori – "On se hyppy tuntemattomaan"

Suomen nuori tennisässä Emil Ruusuvuori on uuden edessä ensi maanantaina käynnistyvässä Yhdysvaltain avoimessa turnauksessa. Pääsarjadebyyttinsä grand slam -tasolla tekevä Ruusuvuori, 21, on vain kerran aiemmin pelannut virallisen ottelun, jossa otteluvoittoon on vaadittu kolme erävoittoa. Tämä tapahtui Davis Cupissa 2017.

– On se hyppy tuntemattomaan, kun ei niitä paras viidestä -otteluita ole niin paljoa takana. Siihen olemme nyt valmistautuneet niin hyvin kuin mahdollista. Pitää pidempään pystyä tekemään kaikkia asioita korkeimmalla mahdollisella tasolla, Ruusuvuori kertoi Tennisliiton tiedotteessa.

Vuoden alussa Ruusuvuori pääsi jo lähelle tunnustelemaan grand slam -tasoa Australiassa, mutta siellä hänen pelinsä loppuivat toiselle karsintakierrokselle.

Ruusuvuoren vastustaja Yhdysvaltain avointen miesten kaksinpelin ensimmäisellä kierroksella on Slovenian Aljaz Bedene, joka on maailmanlistalla 61:s. Kymmenen vuotta Bedeneä nuorempi Ruusuvuori kapusi tuoreimmalla listalla ensimmäistä kertaa sadan kärkeen, ollen sijalla 100.

Kokemusta Bedenellä on selvästi Ruusuvuorta enemmän, sillä slovenialainen on esiintynyt jokaisessa grand slam -turnauksessa vuodesta 2015.

– Jonkin verran tiedän etukäteen hänestä, sillä olemme treenanneet pari kertaa yhdessä ja itse asiassa kertaalleen myös New Yorkissa. Hänkin esiintyi Masters-turnauksessa hyvin ottaen pari kovaa voittoa. Mitä ilmeisemmin siis tykkää olosuhteista ja on hyvässä vireessä, Ruusuvuori ennakoi.

Ruusuvuori pääsee hiomaan pelivirettään Yhdysvaltain avoimien alla maailman huippujen kanssa.

– Harjoittelin torstaina Diego Schwartzmanin (maailmanlistan 13.) kanssa, ja luvassa on myös treeniä Kyle Edmundin (44.) ja Andrei Rublevin (14.) kanssa. Hyvällä fiiliksellä siis kohti ensi viikkoa. Tavoitteena on pelata omaa hyvää peliä, kuten aiemmin tällä viikolla, Ruusuvuori sanoi.