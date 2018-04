Deontay Wilder jätti 50 miljoonan haasteen Anthony Joshualle

Yhdysvaltalainen ammattinyrkkeilijä Deontay Wilder heitti brittimestari Anthony Joshualle 50 miljoonan dollarin haasteen keskiviikkona. Wilder taustavoimineen houkuttelee Joshuaa raskaan sarjan MM-otteluun 41 miljoonan euron takuusummalla.

– Minulla on sinulle jotain mielenkiintoista. Rahat ovat säkissä, ja odotan, että olet sanojesi mittainen mies, Wilder uhosi julkaisemallaan videolla.

Kyse on kahden tappiottoman mestarin ottelusta. Wilder, 32, on otellut vuodesta 2008 tappioitta 40 ottelua. Joshua heittäytyi ammattilaiseksi 2013, ja hänellä on ottelulistassaan 21 voittomerkintää ilman tappioita.

Sekä Wilder että Joshua ovat parimetrisiä tyrmäyskoneita. Wilderin tyrmäysprosentti on 98 ja Joshuan 95.