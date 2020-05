Der Spiegel: Schalken pelaajille harjoitukset ja pelit ovat vapaaehtoisia

Jalkapalloilun Saksan pääsarjan Bundesligan pelit käynnistyvät ensi viikonvaihteessa, mutta FC Schalke 04:n pelaajille osallistuminen harjoituksiin ja peleihin on vapaaehtoista, ilmoitti Schalken urheilujohtaja Jochen Schneider Der Spiegelissä.

– Väite, ettei pelaajilta kysyttäisi haluavatko he pelata, on Schalken kohdalla täysin väärä. Keskustelin tästä maanantaina kaikkien pelaajien kanssa ryhmissä ja sanoin heille, että osallistuminen harjoitus- ja pelitoimintaan on vapaaehtoista, Schneider sanoi.

Schneiderin mukaan yksikään pelaaja ei ollut heti ilmoittanut, ettei aikoisi osallistua toimintaan.

Der Spiegel on lähettänyt Saksan kahden ylimmän sarjatason 36 jalkapallojoukkueelle kyselyn toiminnasta korona-aikana. Kyselyyn vastasi 29 joukkuetta, joista yhdeksän ilmoitti, että osallistuminen harjoituksiin ja peleihin on pelaajille vapaaehtoista. Osa joukkueista vastasi kyselyyn niin kiertelevästi, ettei ole mahdollista päätellä yksiselitteisesti, mikä joukkueen linja on.

Pelaajat kaipaavat tietoa

Saksan työlainsäädännön mukaan jalkapalloilijoilla on velvollisuus täyttää työvelvoitteensa, kunhan työnantaja täyttää työsuojeluvelvoitteensa. Saksan jalkapalloilijoiden pelaajayhdistyksen edustaja Ulf Baranowskyn mukaan suurin osa pelaajista haluaa pelata, jos se on "lääketieteellisesti ja moraalisesti oikeutettua".

– Useampi pelaaja on kokenut, ettei seura ole informoinut heitä tarpeeksi, Baranowsky sanoi.

Saksan pääsarja ja kakkosliiga aloittavat pelit ilman yleisöä 16. toukokuuta alkaen. Bundesligan viimeisin ottelu pelattiin 11. maaliskuuta ennen kuin sarja keskeytettiin koronapandemian vuoksi. Bundesligan paluu sai hyväksynnän keskiviikkona, kun Saksan liittokansleri Angela Merkel päätyi sarjan jatkamisen kannalle keskusteltuaan osavaltioiden johtajien kanssa.

Saksan Bundesligasta tulee ensimmäinen koronaviruksen keskeyttämän kauden jatkaja Euroopan suurista jalkapallosarjoista. Sarjakauden on tarkoitus päättyä 27.–28. kesäkuuta.