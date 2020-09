Djokovic pääsi odotetun helpolla New Yorkissa, Zverev iloitsi kovasta avausottelusta

Ykkössijoitettu Novak Djokovic eteni helposti toiselle kierrokselle tenniksen Yhdysvaltain avoimessa mestaruusturnauksessa. Avauserään maailmanlistan ykkönen käytti vain 23 minuuttia, kun kukisti miesten kaksinpelin avauskierroksella Bosnia-Hertsegovinan Damir Dzumhurin 6–1, 6–4, 6–1 tyhjällä pääkentällä. Yleisö ei pääse koronaviruspandemian takia katsomoon New Yorkissa.

Serbi Djokovic tavoittelee New Yorkissa uransa 18. grand slam -titteliä. New Yorkissa tittelin metsästystä helpottaa, että muun muassa Rafael Nadal ja Roger Federer ovat poissa turnauksesta. Arvoturnausvoittojen määrässä Federer on ykkönen 20 mestaruudellaan, ja Nadalilla on 19 grand slam -titteliä.

Viidenneksi sijoitettu Saksan Alexander Zverev kukisti vuoden 2017 US Openin finalistin, eteläafrikkalaisen Kevin Andersonin neljässä erässä.

– Olen iloinen tuollaisesta avauskierroksen ottelusta. Yleensä ykköskierroksella ei pelaa Kevinin tasoista vastustajaa vastaan, Zverev sanoi.

Neljänneksi sijoitettu kreikkalainen Stefanos Tsitsipas kukisti avauskierroksella Espanjan Albert Ramos-Vinolasin 6–2, 6–1, 6–1.

Ruusuvuori tänään kentälle

Emil Ruusuvuori pelaa tänään ensi kertaa urallaan grand slam -turnauksen miesten pääsarjassa ja kohtaa alkuillasta Suomen aikaa Slovenian Aljaz Bedenen. Bedene on 31-vuotiaana jo kokenut ATP-turnausten kiertäjä, Ruusuvuori on 21-vuotias.

– Jonkin verran tiedän etukäteen hänestä, sillä olemme treenanneet pari kertaa yhdessä ja itse asiassa kertaalleen myös New Yorkissa. Hänkin esiintyi (US Openia edeltäneessä) Masters-turnauksessa hyvin ottaen pari kovaa voittoa. Mitä ilmeisimmin siis tykkää olosuhteista ja on hyvässä vireessä, Ruusuvuori ennakoi.

Ruusuvuoren ottelu alkaa kello 18.10.