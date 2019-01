Djokovic vei Australian avoimet seitsemännen kerran murskaavan näytöksen jälkeen

Novak Djokovic voitti tenniksen Australian avointen kaksinpelifinaalissa Rafael Nadalin 6–3, 6–2, 6–3. Serbi hallitsi ottelua alusta alkaen, eikä Nadalilla ollut ottelussa kuin yksi murtopallo.

Djokovic aloitti ottelun hurjalla vauhdilla ja meni pikamarssia 3–0-johtoon. Nadal lämpeni hitaammin, ja avauserän meni Djovicille 6–3. Toista erää mentiin tasatahtia kunnes Djokovic meni syötönmurrolla 3–2-johtoon, ja serbi mursi Nadalin seuraavankin syötön 5–2-johtoon. Seuraavan syöttövuoronsa Djokovic päätti kolmeen perättäiseen läpisyöttöön ja vei erän 6–2.

Kolmannen erän alussa Djokovic meni syötönmurrolla 2–1-johtoon. Nadalin ottelun ainoa murtopallo tuli Djokovicin syöttövuorolla tilanteessa 3–2, mutta serbi selvitti sen.

Mestaruus oli Djokovicille ennätyksellinen seitsemäs Australian avoimissa ja kaikkiaan 15:s grand slam -turnauksissa. Djokovic jätti kaikien aikojen voittolistalla taakseen 14 grand slam -turnausta voittaneen Pete Samprasin. Hänen edellään miesten grand slam -kaksinpelimestaruuksien määrässä ovat enää Nadal (17) ja Roger Federer (20).

Djokovicin ja Nadalin keskinäinen ottelutilasto on nyt 28–25 Djokovicin hyväksi, ja grand slam -finaaleissa puntit ovat tasan 4–4. Kymmenen viime vuoden aikana vaaka on alkanut kallistua yhä enemmän Djokovicin eduksi, sillä Madridin Masters -turnauksessa 2009 kärsityn tappion jälkeen Djokovic on hallinnut keskinäisiä otteluja 23–11.

Vuosi sitten Djokovic putosi Australiassa neljännellä kierroksella ja joutui kyynärpääleikkaukseen. Kesällä hän kuitenkin palasi voittajaksi Wimbledonissa ja vei myös Yhdysvaltain avointen mestaruuden. Kolmen peräkkäisen grand slam -turnausvoiton jälkeen hän on lähellä samanlaista korkeasuhdannetta, jolla hän piti tennismaailmaan otteessaan 2015–2016.