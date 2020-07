Djurgården kukisti Tukholman paikallispelissä AIK:n

Hallitseva mestari Djurgården kukisti jalkapallon Ruotsin Allsvenskanissa paikallisvastustajansa AIK:n vieraissa 1–0. Ottelun ainoan maalin viimeisteli 77. minuutilla vapaapotkusta Aslak Fonn Witry.

Tukholman kupeesta Solnasta tulevan AIK:n kausi on ollut vaisu, sillä perinteinen menestysseura on sarjataulukossa sijalla 12. Djurgården on viidentenä.

Malmö vastasi sunnuntain maalijuhlasta nappaamalla Siriuksesta 5–2-vierasvoiton. Samalla se kuroi kiinni sarjakärki Norrköpingin etumatkaa. Norrköping jäi 3–3-vierastasapeliin Falkenbergiä vastaan. Malmö on jäänyt kärjestä kaksi pistettä.

Suomalaisista Elfsborgin Leo Väisänen ja Häckenin Joona Toivio pelasivat koko ottelut. Kotijoukkue Elfsborg pelasi 3–3-tasapelin Varbergia vastaan.

Häcken isännöi Göteborgin paikallispelissä IFK Göteborgia, ja ottelu päättyi 0–0. Häckenin Jasse Tuominen otettiin 55. minuutilla vaihtoon.