Donskoi herkutteli NHL-uransa ensimmäisen hattutempun

Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjä Joonas Donskoi oli perjantaiyön NHL-kierroksen suomalaisnimi. Donskoi tykitti NHL-uransa ensimmäisen hattutempun perjantain vastaisena yönä, kun Colorado tyrmäsi kotihallissaan Nashville Predatorsin maalein 9–4.

Raahelaislähtöinen laituri osui kahdesti kotijoukkueen toisen erän tehohetkessä, joka ratkaisi ottelun. Nashville johti ottelua vielä toisen erän alussa 3–2, kunnes kotijoukkue vastasi mättämällä kuusi osumaa kahdeksan minuutin sisään erän puolivälissä. Donskoi aloitti kotijoukkueen maalikimaran tasoittaen lukemat 3–3:een.

Puolentoista minuutin päästä, lukemien ollessa jo 5–3, Nashville-maalilla aloittanut Pekka Rinne sai tehdä tilaa kakkosmaalivahti Juuse Sarokselle, mutta maalivahdin vaihto ei herättänyt Nashvilleä. Donskoin toinen osuma vei Coloradon jo 8–3-johtoon. Hattutemppunsa suomalainen viimeisteli päätöserässä ylivoimalla.

Coloradolle voitto oli tärkeä, sillä joukkue oli hävinnyt mainion alkukauden jälkeen viisi ottelua peräkkäin. Donskoi oli mielissään joukkueensa toisen erän maali-ilottelusta.

– Se oli aivan hullua. Se osoitti luonnetta, joka tässä pukukopissa on. Olimme hävinneet muutaman edellisen pelimme, ja he saivat muutaman maalin, mutta me pidimme päämme pystyssä, Donskoi ilakoi Avalanchen nettisivuilla.

Nashvillen maalivahdit olivat kiekkosateessa koko illan. Viisi maalia päästänyt Rinne torjui 17 laukausta, neljä kertaa antautunut Saros 19 vetoa.

Luostarinen debytoi Carolinassa, Määttä syöttöpisteille

Viime kevään MM-kultaleijona Eetu Luostarinen teki NHL-debyyttinsä Carolinan riveissä, kun joukkue taipui kotonaan New York Rangersille 2–4. Luostarinen sai peliaikaa reilut yhdeksän minuuttia, mutta tehopisteitä hänelle ei kertynyt. Sebastian Aho teki Carolinalle yhden maalin, ja Teuvo Teräväinen saalisti syöttöpisteen.

Chicago Blackhawks voitti Vancouver Canucksin 5–2. Chicagon suomalaispuolustaja Olli Määttä sai pelissä tehot 0+2.

Florida Panthersin suomalaiskapteeni Aleksander Barkovin maali ja syöttöpiste riittivät vain pisteeseen idän kärkijoukkue Washington Capitalsia vastaan. Washingtonin Tom Wilson ratkaisi jatkoajalla 5–4-voiton Capitalsille.