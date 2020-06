Duplantis, Johaug ja Suomen aituriylpeydet – Oslon poikkeuskilpailut ovat täynnä tähtiloistoa

Kansainvälinen yleisurheilukalenteri on hiljalleen vertymässä koronaviruspandemian jäljiltä kohti normaalimpaa tilaa, mutta Oslossa torstaina järjestettävä Impossible Games -tapahtuma on vielä kaukana siitä, mihin lajissa on totuttu.

Bislettin stadionilla, suljettujen ovien takana, nähdään muiden muassa seiväshirmujen Armand Duplantisin ja Renaud Lavillenien seiväskaksintaisto, Ingebrigtsenin norjalaisveljesten ja Timothy Cheruiyotin johtaman kenialaistiimin välinen otatus 2 000 metrin joukkuejuoksussa sekä hiihdon supertähden Therese Johaugin soolojuoksu 10 000 metrillä, jossa norjalainen tavoittelee MM-rajan alle.

Osa kilpailijoista osallistuu tapahtumaan etänä omilta kotipaikkakunniltaan.

Suomen värejä Bislettillä edustavat aituritähdet Annimari Korte ja Nooralotta Neziri erikoisemmalla 200 metrin aitamatkalla. Kaksikolle haasteen heittävät isäntämaan Isabelle Pedersen ja Line Kloster.

Neziri oli otettu kisakutsusta

Suomalaisaitureista Neziri pitää norjalaisten kisaformaattia hauskana keksintönä. Vastaavanlaista, näytöstyylistä kisaa ei olla yleisurheilumaailmassa koskaan nähty, ja jyväskyläläinen kertoo olevansa ylpeä kisakutsusta.

– Mielestäni on todella hauskaa, että tällainen järjestetään, ja olen tosi otettu, että minua pyydettiin mukaan. Näinä aikoina, tällaisia kisoja kaivataan. Olisi tylsää, jos kaikki kisat perutaan, eikä edes yritettäisi keksiä uusia ratkaisuja, Neziri sanoo.

– Vaikka on vähän osallistujia, kisoissa saadaan aika hauskat otatukset. Urheilussa kivoin juttu on kuitenkin kovat kilpailutilanteet, olkoon sitten kakkosen tai satasen aidoissa.

Kortteen mielestä tapahtuma on hyvää vaihtelua juuri tälle kisavuodelle, kun korona vei sekä olympialaiset että EM-kisat.

– On todella kiva, että yleisurheiluyleisö saa kaikennäköistä nähtävää, Korte kertoo.

Nelosen aituri hyötynee eniten

Nezirille Oslon kilpailu on kauden ensimmäinen. Jyväskyläläisen piti kisata viikonloppuna treenien yhteydessä 200 metrin aitakisa, mutta huono keli sotki suunnitelmat. Aituripiireissä 200 metriä juoksevat lähinnä juniorit.

Pedersen pitää hallussaan Norjan ennätystä 12,75 vuodelta 2018. Kortteen viime kesän Suomen ennätys on 12,72, kun Neziri on juossut parhaimmallaan 12,81. Nimettömämpi Kloster on kuitenkin tottunut juoksemaan 400 metrin sileää ja aitoja ja kaarrematka voi tuoda hänelle etua.

– Veikkaan, että nelosen aituri (Kloster) on kaikista vahvimmilla. Hän pystyy varmaan juoksemaan (aitojen välit) kahdeksalla askelella, kun me pika-aiturit joudumme vetämään yhdeksällä askelella, Neziri pohti.

Korte ei uskalla ennustaa, mitä kaarrematkalla tapahtuu. Sunnuntaina kautensa Lahdessa aloittanut ja 100 metrin aitojen maailman kärkiajan 12,84 heti rykäissyt Korte oli lievästi yllättynyt vauhdistaan, mutta kertoo odottavansa vielä huimasti parempaa. Tavoitteena on höylätä ennätyksestä reilu kymmenes pois ja alittaa 12,60.