Duplantis, Lavillenie ja Kendricks järjestävät etänä seiväshypyn haasteottelun – luvassa hurja ralli viiden metrin ylityksiä

Seiväshypyn lämpöisimmät tähdet Armand Duplantis, Renaud Lavillenie ja Sam Kendricks järjestävät sunnuntaina haasteottelun, jollaista ei ole aiemmin nähty. Kolmikko ottaa mittaa toisistaan etänä, kun he hyppäävät seivästä kotipihoillaan.

Kilpailu alkaa kello 18 Suomen aikaa ja tavoitteena on ylittää viiden metrin korkeuteen asetettu rima mahdollisimman monta kertaa puolen tunnin aikana.

– Olen hirmu tyytyväinen, kun pääsen vihdoin kilpailemaan. Erityisen hienoa on se, että vastassa ovat juuri Sam ja Renaud, Duplantis kommentoi haasteottelua tiedotteessaan.

– Uskon, että me kaikki nautimme tästä tilaisuudesta nyt, kun muita kilpailuita ei ole tällä hetkellä tarjolla. Tärkeää on myös voittaa tämä kilpailu, koska en tosiaan halua hävitä näille kavereille.

Duplantis hyppää vanhempiensa takapihalla Lafayettessa Louisianassa. Paikka on sama, jossa hän kehitti hyppytekniikkaansa juniori-iässä.

Kendricksin hyppypaikka on omalla takapihalla Oxfordissa Mississippissä, ja Lavillenie hyppää kotonaan Ranskan Clermont-Ferrandissa.

Vaikea ennustaa tulosta

Kolmikko päätyi viiden metrin urakkaan, koska korkeuksien tarkka mittaus ja myös korkeuden korotukset olisivat hankalia toteuttaa kotioloissa.

– Haastavaa tässä on se, ettei meistä kenelläkään ole aavistusta, mitä voittoon vaaditaan. Sen takia taktiikkaa on vaikea suunnitella, Kendricks totesi.

– Toisaalta teemme tämän yhdessä, joten me kaikki olemme voittajia.

Kilpailijat ovat videoyhteydessä toisiinsa, ja Kansainvälinen yleisurheiluliitto näyttää tapahtuman somekanavillaan.

Tarkoitus on, että vastaavia kilpailuja järjestetään myös muissa yleisurheilulajeissa.

Duplantis on seiväshypyn Euroopan mestari ja tuore ME-mies tuloksella 618. Lavillenie on Lontooon 2012 kisojen olympiavoittaja ja edellinen ME-hyppääjä. Kendricks on kaksinkertainen maailmanmestari.