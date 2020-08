Dustin Johnson nousi PGA:n mestaruuskilpailun keulille, tuplabogikaan ei himmentänyt mainiota kierrosta

Amerikkalaisgolfaaja Dustin Johnson lähtee paalupaikalta miesten golfin tämän vuoden ensimmäisen arvoturnauksen, PGA:n mestaruuskilpailun, päätöspäivään. Johnson selvitti lauantaina San Franciscossa sijaitsevan TPC Harding Parkin radan 65 lyönnillä eli tuloksella viisi alle parin.

Kahdeksan birdietä tehnyt Johnson joutui tyytymään yhdeksännellä reiällä tuplabogiin, mutta sekään ei varjostanut erinomaista kierrosta.

– Tämä golfkenttä on vaativa. Bogi olisi tietysti ollut paljon mukavampi, mutta tiesin pelaavani hyvin. Puttasin hyvin. Se (reikä) piti vain jättää taakse, tasaisista otteista tunnettu Johnson sanoi.

36-vuotias Johnson on voittanut urallaan yhden golfin arvoturnauksen, vuoden 2016 US Openin. Kolmesta muusta arvoturnauksesta hänellä on kakkossijat. Viime vuonna ne tarttuivat Mastersista ja juuri PGA:n mestaruusturnauksesta, joka järjestettiin New Yorkin Farmingdalessa.

Tuolloin Johnson miltei kiri Brooks Koepkan kiinni päätöskierroksella, mutta joutui lopulta taipumaan kahdella lyönnillä.

– Olen ollut mukana jahdissa monessa majorissa. Minulla on yksi major-voitto, joten se kokemus on varmasti hyödyllinen huomenna, Johnson tuumi.

Johnsonin ero toista sijaa jakaviin amerikkalaisiin Scottie Scheffleriin ja Cameron Champiin on yksi lyönti. Kilpailun kolmatta perättäistä voittoa hakeva Koepka, lupaava Collin Morikawa ja englantilainen Paul Casey jahtaavat kahden lyönnin päässä.

Myös Scheffler ja Morikawa ylsivät Johnsonin ohella 65 lyönnin kierroksiin.

Kahden päivän jälkeen kilpailua johtanut Kiinan Li Haotong romahti lauantaina neljän lyönnin päähän Johnsonista. Kierrokseensa 73 lyöntiä käyttänyt Li jakaa 13. sijaa.

Kilpailu päättyy varhain maanantaina Suomen aikaa.