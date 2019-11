EM-turnauspaikka ja vaimon kannustusviesti herkistivät Pukin

Teemu Pukki kertoo tajunneensa 3–0-johtoasemassa, että Suomi etenee jalkapallon miesten EM-lopputurnaukseen. Samoihin lukemiin Helsingissä pelattu Liechtenstein-kamppailu myös päättyi – ja Suomi on EM-turnauksessa.

Pukki oli jälleen Huuhkajien isoja nimiä tekemällä 2–0- ja 3–0-maalit. Pukin osumista ensimmäinen syntyi rangaistuspotkusta ja jälkimmäinen oman laukauksen jatkopallosta.

– Olo oli jotenkin tosi tyhjä ja samaan aikaan niin onnellinen, että kyyneleet tulivat silmiin, Pukki kertasi hetkeä, jolloin hän ymmärsi Suomen etenevän lopputurnaukseen.

Kuluvissa karsinnoissa peräti yhdeksän maalia tehnyt Pukki on nähnyt maajoukkueessa paljon: isoja pettymyksiä, kasvojenpesun ja nousun EM-joukkueeksi.

– Tämä on ollut meille pitkä unelma. On ollut urallani vähän vaikeampiakin hetkiä maajoukkueessa. Muutama vuosi sitten emme voittaneet vuoden aikana yhtään peliä. Nousumme on ollut aika huikea.

"Nautitaan tänään tästä"

Pukki kertoi saaneensa vaimoltaan ennen ottelua tärkeän onnentoivotusviestin.

– Hän muistutti, miten hyvä olen ja miten on viime aikoina mennyt. Sen jälkeen oli helppoa lähteä peliin. Päätimme, ettemme anna enää Bosnialle tai Armenialle mahdollisuuksia, Pukki sanoi viitaten taisteluun lohkon kakkossijasta, jonka Suomi vei nimiinsä.

Suomi päättää karsintaurakkansa maanantaina vierasottelulla Kreikkaa vastaan. Se ottelu ei vielä välky Pukin mielessä.

– Tällä hetkellä ei kiinnosta Kreikka-peli. Se on huomisen juttu. Nautitaan tänään tästä. En ole vielä ihan varma, miten ilta tästä jatkuu. Menemme syömään ja sitten kaupungille, Pukki sanoi.