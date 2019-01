ESPN: Konkarisentteri yhteenoton jälkeen jäähylle Bullsin harjoituksista

Lauri Markkasen NBA-joukkueen Chicago Bullsin keskushyökkääjä Robin Lopez poistettiin joukkueen harjoituksista Santa Monicassa maanantaina sen jälkeen, kun hän oli ottanut yhteen pelinjohtaja Kris Dunnin kanssa, uutisoivat ESPN ja useat muut amerikkalaismediat. Lopez joutui ulos salista 10–15 minuutin ajaksi.

Bullsin päävalmentaja Jim Boylen vakuutti kuitenkin, ettei harjoituksissa nähty nyrkiniskuja.

– Meillä oli erittäin, erittäin kilpailuhenkiset harjoitukset. Se meni fyysiseksi, ja kavereilla on ylpeytensä, Boylen selitti.

Viime kauden alla Bobby Portis mursi Nikola Miroticin poskiluun nyrkiniskulla Bullsin harjoituksissa. Se avasi Lauri Markkaselle tien heti tulokaskauden alusta Bullsin aloitusviisikkoon.

Bulls on parhaillaan vieraspelimatkalla lännessä, ja joukkueella on takanaa seitsemän peräkkäistä tappiota. Seura yrittää kaupata Lopezia, jonka peliaika on vähentynyt.

– Aion peluuttaa eri pelaajia. Hänellä on ylpeytensä, ja hän haluaa pelata, mutta hän on joukkuepelaaja ja ymmärtää asian. Emme odota, että pelaajat ovat tyytyväisiä tilanteeseensa. Se ei kuulu tähän liigaan, Boylen sanoi.

Lopez kieltäytyi puhumasta toimittajille harjoitusten jälkeen.