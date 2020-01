Edes oma maali ei hidastanut TPS:n menoa – Korpikoskelle liigauran ensimmäinen hattutemppu

KalPan ja TPS:n välisessä miesten jääkiekkoliigan ottelussa nähtiin ehkä koko kauden erikoisin osuma, kun TPS:n Petteri Wirtaselle sattui karmea kömmähdys.

Kokenut hyökkääjä sutaisi maalin takaa kimmonneen irtokiekon tyylipuhtaasti suoraan omaan maaliin ohi hölmistyneen TPS-vahti Erik Källgrenin, ja tällä lahjalla KalPa siirtyi ottelussa 1–0-johtoon.

TPS oli jatkossa tehokas myös toisessa päädyssä. Vieraiden kolme ensimmäistä maalia syntyivät lähes identtisesti näyttävien ohjauksien kautta. TPS-kapteeni Lauri Korpikosken liigauran ensimmäinen hattutemppu siivitti turkulaiset lopulta 5–2-vierasvoittoon.

– Tänään pääsin nauttimaan muiden hyvistä suorituksista. Maaleja edelsi paljon hyviä asioita, ja itse pääsin viimeistelemään ne pois, Korpikoski kiitteli.

TPS:lle vierasvoitto oli jo viides peräkkäinen. Vahvaa on ollut myös TPS-kapteenin meno, sillä tammikuun aikana mies on jo tuplannut kauden aikaisemmat pisteensä. Tehoja on nyt 12+12=24.

– Aika käsi kädessä tämä menee joukkueen menestyksen kanssa. Yksilöt nousevat silloin esiin.