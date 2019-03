Edis Tatli ottelee Madison Square Gardenissa – vastassa voittamaton Lopez

Suomalaisnyrkkeilijä Edis Tatlin seuraavaksi vastustajaksi on varmistunut yhdysvaltalainen Teofimo Lopez. Tatli ja Lopez iskevät yhteen 20. huhtikuuta legendaarisessa urheilupyhätössä Madison Square Gardenissa New Yorkissa.

Kevyen sarjan maailmanmestaruutta tavoittelevalle Tatlille 12-eräinen ottelu on tärkeä askel kohti mahdollista MM-kamppailua.

Lopez, 21, on voittanut kaikki 12 ammattilaisotteluaan. Voitoista kymmenen on tullut tyrmäyksellä. Tatlin saldona on 33 ottelua, joista hän on voittanut 31.

– Lopez on taitava nyrkkeilijä, mutta häntä odottaa huhtikuussa karu yllätys. Tavoitteenani on ollut jo kauan voittaa maailmanmestaruus, eikä Lopez estä minua onnistumasta, Tatli sanoi tiedotteessa.

Nyrkkeilyillan pääottelu on WBO-liiton välisarjan MM-taistelu Terence Crawfordin ja Amir Khanin välillä.

Suomalaisnyrkkeilijöistä Madison Square Gardenin pääsalissa ovat aiemmin otelleet Eva Wahlström (2018) ja Gunnar Bärlund (1938).