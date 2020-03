Edmonton mätti kahdeksan maalia Rinteen taakse – Draisaitlilla neljän osuman ilta

Nashville Predatorsin maalivahdilla Pekka Rinteellä oli harvinaisen synkkä ilta jääkiekon NHL:ssä. Edmonton Oilers mätti peräti kahdeksan maalia Rinteen selän taakse hakiessaan 8–3-vierasvoiton Nashvillestä.

Ottelu oli vielä kahden erän jälkeen 3–3, mutta kolmannessa erässä Edmonton iski viisi maalia reilussa viidessä minuutissa, jonka jälkeen Rinne vaihdettiin maalin suulta pois. Juuse Saros vartioi Nashvillen maalia päätöserän jälkipuoliskon.

Rinne ehti torjua ottelussa 23 kertaa. Saros kirjautti neljä torjuntaa.

"Kun tekee neljä maalia, olo on aika hyvä"

Edmontonin pelaajista loisti etenkin saksalaishyökkääjä Leon Draisaitl, joka iski peräti neljä maalia. Draisaitl on 43 maalillaan NHL:n maalipörssissä neljäntenä, mutta johtaa tehoillaan 43+64=107 ylivoimaisesti liigan pistepörssiä.

– Kun tekee neljä maalia, olo on aika hyvä. On hyvä fiilis itsestäni ja hyvä fiilis ketjukavereistani. He pelasivat minulle monia loistavia tilanteita ja tekivät tämän aika helpoksi minulle, Draisaitl hehkutti NHL.comin mukaan.

Nashvillen Mikael Granlund saalisti ottelussa syöttöpisteen.

– Saimme tänään turpiin aika reippaasti, saimme ehdottomasti mitä ansaitsimme. Jos pelaa sillä lailla kuin me tänään, niin tulos on tähän aikaan vuodesta usein juuri tällainen, Nashvillen päävalmentaja John Hynes sanoi.

Nashville on kiinni länsilohkon viimeisessä pudotuspelipaikassa, mutta on hävinnyt nyt kaksi ottelua perättäin. Edmonton on länsilohkossa viidentenä.

Kierroksen toisessa ottelussa länsilohkon kakkonen Colorado Avalanche haki 2–1-vierasvoiton liigajumbo Detroit Red Wingsistä. Colorado on seitsemän ottelun voittoputkessa.