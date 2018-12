Eero Hirvosen jalka sietää hyppyjä joka toinen päivä

Alavireisesti kautensa aloittaneella Suomen yhdistetyn maajoukkueella on edessään erittäin mielenkiintoinen kilpailuviikonloppu Itävallan Ramsaussa. Kesästä saakka niin sanottua hyppääjän polvea potenut laukaalainen Eero Hirvonen palaa joukkueen vahvuuteen.

Hirvosen polvi ei ole vieläkään 100-prosenttisessa kunnossa. Hän saa kuitenkin tietyin edellytyksin sekä hypätä että tehdä punttisalilla räjähtävän voiman harjoituksia.

– Harjoituksia voi tehdä joka toinen päivä ja joka toinen päivä pitää olla palauttava. Joka päivä ei pysty hyppäämään, valotti Hirvosen tilannetta hänen valmentajansa, jyväskyläläinen Petter Kukkonen.

Kukkonen joukkoineen on jo treenaamassa Ramsaussa, jossa taistellaan cup-pisteistä lauantaina ja sunnuntaina. Kilpailuviikonloppu alkaa perjantaina mäen karsintakilpailulla, josta 50 parasta saa paikan varsinaiseen kilpailuun.

Hirvosella on takanaan nolla kesähyppyä ja noin 30 lumihyppyä. On selvää, että erinomaisena hyppääjänä tunnettu Jyväskylän Hiihtoseuran mies antaa tulevana viikonloppuna rajusti tasoitusta maailman muille kärkimiehille.

– Ei Eeron hyppääminen tietenkään sellaista ole kuin viime talvena, mutta on se parantunut pikkuhiljaa. Jos polvi säilyy ehjänä, luulen, että Seefeldin MM-kisoihin on mahdollista vielä hyvä kunto rakentaa, Kukkonen arvioi.

Hirvonen on hionut hyppyjään Kuopiossa, Vuokatissa ja viimeksi Jyväskylässä, jossa Matti Nykäsen mäki saatiin tykitettyä lopullisesti hyppykuntoon viime lauantaina.

– On hyvä, että kotimäki on kunnossa, kun tulemme tällä reissulta takaisin Jyväskylään. Olemme pyytäneet Risto Pirttimäkeä apuun. Hän on luvannut olla kotivalmennuksessa apuna. Isossa kuvassa hän on tärkeä lenkki, että saamme hyppyhomman kuntoon, Kukkonen kertoi.

Pirttimäki oli aikoinaan tärkeä lenkki olympiavoittajien Matti Nykäsen ja Jani Soinisen menestyksen takana.

– Joulutauolla on tarkoitus harjoitella Jyväskylässä. Ja hyvin todennäköisesti tulemme jättämään jonkun maailmancupin viikonlopun tammikuussa tai helmikuun alussa väliin, jotta saamme siihen vielä lyhyen harjoitustauon. Normaalia kilpailurytmiä vähän särkemällä voimme saada muita kiinni, Kukkonen suunnitteli.

Hirvonen kokeili kylmiltään kilpailemista maailmancupin avausviikonloppuna Rukalla kuukauden päivät sitten. Hän osallistui yhteen kilpailuun, oli mäessä 40:s ja lopputuloksissa 30. Tilille tupsahti yksi maailmancupin piste. Sen jälkeen mies ei ole kilpaillut.

– Rukalla katsottiin, mitä hypyt vaikuttavat jalkaan. Kun ei tullut sen kummallisempia tuntemuksia tai vaikutusta, uskalsimme katsoa, että tämä reissu Ramsauhun on mahdollinen, Kukkonen selvitti.

Ramsausta Kukkonen odottaa suomalaisilta selkeää tasonnostoa. Paikkakunnan mäki on koko maailmancup-kiertueen pienin, mikä merkitsee aika pieniä eroja ennen hiihto-osuutta.

– Ramsaun mäki heittää hyppääjät yleensä aika samaan kasaan. Yleensä hiihto-osuus onkin sitten melkoinen letkajenkka, Kukkonen kuvaili.

Hirvosen lisäksi Suomen värejä puolustavat Ramsaussa Ilkka Herola, Leevi Mutru, Arttu Mäkiaho ja Otto Niittykoski.