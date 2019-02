Eero Hirvosen vaisu hyppyvire jatkui, Ilkka Herolakin jäi mitalivauhdista yhdistetyn mäkiosuudella – "Toivotaan ladulle työmiehen keliä"

Suomen Eero Hirvonen ja Ilkka Herola eivät yltäneet mitalivauhtiin yhdistetyn mäkiosuudella perjantaina hiihdon MM-kilpailuissa Itävallan Seefeldissä.

Ilkka Herolan hyppy kantoi 117 metriä ja hän oli kilpailun paras suomalainen. Harjoitushyppyihin nähden suoritus oli kohtuullinen onnistuminen. Herolan ero kärkeen on hiihto-osuudelle lähdettäessä kuitenkin mitalitaistelun kannalta liikaa, minuutin ja 51 sekuntia. Pronssisijaankin on yli puolitoista minuuttia.

– Lähtökohtaan nähden ihan kohtuullinen veto. Ei voi olla pettynyt, ihan tasapainoinen suoritus. Lähdetään tappelemaan ladulle, toivotaan sellaista työmiehen keliä, Herola kommentoi Ylelle kilpailusuorituksensa jälkeen.

Laukaalainen Eero Hirvonen jäi hypyllään kauaksi kärjestä ennen hiihto-osuutta. Hirvosen hyppy kantoi vain 111 metriä. Hirvosen ero kärkeen on hiihto-osuudelle lähdettäessä kaksi minuuttia ja 18 sekuntia.

– Hyppy oli aika samanlaista mitä täällä olen koko ajan hypännyt. Ei se yksinkertaisesti vaan riitä, kun tuolta puomilta tullaan. Tällä hetkellä perustaso on tuollainen. Hiihto-osuudelle lähdetään taistelemaan, Hirvonen kommentoi Ylelle suorituksensa jälkeen.

Suomalaisnelikosta ensimmäisenä hypännyt Arttu Mäkiaho venytti 116 metrin lukemiin. Tämä oli selvä parannus harjoitushypyistä ja koekierroksesta. Eroa kärkeen ennen hiihtoosuutta 2 minuuttia ja 22 sekuntia.

– Pakko olla tyytyväinen. Harjoituksiin ja koekierrokseen nähden tuli 15-20 metriä lisää mittaa. Näköjään olisi voinut jättää treenit kokonaan väliin, kun hyppääminen löytyi nyt ihan eri malliin, sanoi Mäkiaho oman hyppynsä jälkeen Ylen haastattelussa.

Myös Leevi Mutrun suoritusta voi pitää onnistumisena. Mutru venytti 118,5 metriin, paremmin kuin harjoituskierroksilla. Hän lähtee ladulle hieman ennen Eero Hirvosta, 2.08 kärjen takaa.

– Kropan tila on nyt kaikista paras. Se virittäytyi kisapäivään. On ollut vaikeuksia tekniikan ja ylämäen kanssa ja luotto on ollut hakusessa, mutta nyt lähti mukavasti ja ihan ok menininkiä. Tekniikkaan on tehty pieniä viilauksia, Mutru kommentoi.

Hiihto-osuudelle kärjessä pääsee Saksan Eric Frenzel.

Mario Seidl (Itävalta) lähtee ladulle viisi sekuntia myöhemmin ja Jan Schmid (Norja) kymmenen sekunnin päässä kärjestä kolmannella sijalla.

Hiihto-osuus alkaa kello 17.10.