Eero Markkasen ja taitoluistelija Emmi Peltosen hempeä yhteiskuva: Hyvää ystävänpäivää!

Jalkapalloilija Eero Markkanen, 28, ja taitoluistelija Emmi Peltonen, 20, viihtyvät nykyään hyvin yhdessä, sillä molemmat julkaisivat Instagram-tileillään ystävänpäivänä varsin hempeät yhteiskuvat, jossa he ovat toistensa seurassa.

Markkanen toivottaa julkaisemassaan kuvassa hyvää ystävänpäivää. Peltonen on lisännyt Markkasen kuvaan pusu-emojin.

Taitoluistelija Emmi Peltonen on nykyään Suomen kärkeä lajissaan. Hän on voittanut useita taitoluistelun Suomen mestaruuksia ja osallistunut neljästi taitoluistelun EM-kilpailuihin. Tänä vuonna tammikuussa luistelluissa kisoissa hän sijoittui parhaimmillaan viidenneksi. Jääkiekkoilija Ville Peltonen on Emmi Peltosen isä.

JJK-kasvatti Eero Markkanen on pelannut Veikkausliigassa myös HJK:ssa ja ROPS:ssa sekä ensi kaudesta lähtien Valkeakosken Hakassa. Ruotsissa hän on pelannut AIK:ssa vuosina 2014 ja 2016–18. Lisäksi hän on pelannut Real Madridin kakkosseura Castillassa ja viimeismpänä vuonna 2019 eksoottisessa Indonesiassa.