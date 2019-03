"Ehkä ei" – Paljastiko vaimo Mika Kohosen jatkosuunnitelmat some-kommentillaan?

Happeen salibandyn liigajoukkueen pelaaja, lajilegenda Mika Kohonen osoitti jälleen viime viikolla pariinkin otteeseen suuruutensa urheilijana ja ihmisenä.

Viime keskiviikkona Happee hävisi kotonaan Espoon Oilersille jatkoajalla maalein 5–6, kun Kohonen oli antanut karmean ja itselleen erittäin harvinaisen harhasyötön suoraan Oilersin Riku Holopaisen lapaan. Välittömästi pelin jälkeen Kohonen marssi pukukoppiin pyytämään anteeksi joukkueelta, ja sen jälkeen mies tuli median eteen kertaamaan tapahtunutta.

Perjantaina Happee hävisi Espoossa maalein 5–9, ja joukkueen kausi päättyi tylyyn 0–4-tappioon puolivälieräsarjassa. Samalla päättyivät Happeessa pitkään pelanneiden Petri Kaukon ja Jaska Kuneliuksen peliurat.

Moni arveli, että niin päättyi myös Kohosen ura. Legendahan tuli syksyllä Happeeseen sillä ajatuksella, että hän pelaa uransa viimeisen kauden kasvattajaseurassaan. Kauden mittaan alkoi kuitenkin kuulua ensin varovaisia ja sitten vähemmän varovaisia signaaleja siitä, että Kohonen, toukokuussa 42, ei sittenkään olisi vielä lopettamassa uraansa.

Tähän viittasi myös Kohosen kommentti ottelun jälkeen, kun Keskisuomalainen kysyi miehen jatkosuunnitelmista.

– Ei puhuta minusta. Puhutaan mieluummin Jaskasta ja Petestä. Kaksikolla on iso hirvisydän. Hienoja miehiä molemmat, Kohonen väisti.

Ottelun jälkeen Happeen takavuosien maaliruisku Lasse Riitesuo kommentoi Facebookissa kolmikon uria ja niiden loppumista. Kohosen kohdalle Riitesuo kuitenkin kirjoitti sulkumerkkien sisään sanan "ehkä".

Myöhemmin Riitesuon päivityksen perään ilmestyi paljonpuhuva vastaus – vieläpä taholta, joka käytännössä sanoo Kohosen uran jatkoon viimeisen sanan:

- Ehkä ei, Kohosen vaimo Cecilia vastasi Riitesuolle.

Kohosen perhe on asunut pitkään Ruotsissa Uppsalan lähistöllä. Isäntä on pelannut viime vuosina muualla Ruotsissa sekä Suomessa SPV:ssä kauden 2015–16 ja päättyneen kauden Happeessa. Kohonen on joissakin yhteyksissä antanut ymmärtää, että uran jatkaminen voisi yhä kiinnostaa, mutta ehdottomasti perheen ehdoilla perheen mielipidettä kuunnellen.

Nyt on siis saatu "perheen päältä" ainakin varovainen suostumus uran jatkolle. Eli vaikka kausi päättyi, Happee-fanien keskuudessa eletään yhä jännittäviä aikoja.