Ei ihan tavallinen päivä hirviteatterissa – Paviljongissa järjestettävä Happeening sisältää salibandyliigan ottelun ja monenmoista aktiviteettia

Happee pelaa lauantai-iltana miesten salibandyliigassa seuraavan kotiottelunsa, kun vieraaksi saapuu espoolainen Oilers. Kyse ei kuitenkaan ole ihan mistään tavallisesta illasta hirviteatterissa. Ensinnäkin ottelu pelataan poikkeuksellisesti Jyväskylän Paviljongissa. Normaalisti Happee pelaa kotiottelunsa Monitoimitalolla.



Itse ottelun ympärille Happee on rakentanut yhteistyössä Jyväskylän Messujen kanssa mittavan tapahtumapäivän, jota seura markkinoi nimellä Happeening.

–Kesällä pohdittiin Jyväskylän Messujen kanssa yhteistyötä ja siitä tämä idea lähti alun perin rakentumaan. Kyseessä on tapahtumakokonaisuus, josta löytyy kaiken ikäisille jotain. Kokeillaan, kiinnostaako tällainen konsepti ihmisiä, taustoittaa Happeen toiminnanjohtaja Pasi Kotilainen.



Ennen liigajoukkueen ottelua päivätapahtumat pitävät sisällään muun muassa NHL-turnauksen Playstation-pelikonsolilla, Happeen salibandykoulun ja kortteliliigan pelejä sekä lapsille suunnatun Los Piratoksen keikan.



– Ylipäänsä Happeen liigaottelut pyritään tekemään lapsi- ja perheystävällisiksi. Sitä haluamme myös tässä lauantain tapahtumassa korostaa, Kotilainen tuumii.



Iltapäivällä Happeen A-juniorit pelaavat SM-sarjaottelun SPV:tä vastaan. Urheilun merkeissä tapahtuma huipentuu miesten liigaotteluun Oilersia vastaan, mutta kemut jatkuvat pitkälle yöhön asti, kun Paviljongissa esiintyvät räppärit Uniikki, Spekti ja Brädi. Nuo bileet on suunnattu vain täysi-ikäisille.

– Taloudellisesti meille riittää, jos päästään plus miinus nolla -tulokseen. Tätä tapahtumaa ei rakenneta raha edellä, vaan tarkoitus on opetella ja katsoa, miten tällaisia juttuja saadaan järjestettyä myös tulevaisuutta ajatellen. Ensi vuonna on seuran 30-vuotisjuhlat, niin sitäkin silmällä pitäen pohditaan mahdollisia järjestelyitä, Kotilainen kertoo.

Tasainen matsi odotettavissa

Miesten liigaottelussa Happeen ja Oilersin välillä taistellaan tärkeistä pisteistä sarjataulukon keskikastissa. Tällä hetkellä Happee on taulukossa viidentenä. Se on voittanut seitsemästä ottelustaan neljä. Oilers vaanii kahden pisteen päässä.



Happeen viimeisimmästä ottelusta on aikaa lähes kaksi viikkoa, sillä välissä on vietetty maajoukkuetaukoa. Ennen paussia Happee haki vierasvoiton Tampereelta Kooveen kustannuksella lukemin 4-5. Oilers taas kukisti ennen taukoa vieraskentällä sarjanousijan Porista eli Karhut lukemin 2-8.



Seuraavan reilun parin viikon aikana Happee pelaa viisi liigaottelua, jonka jälkeen kotimaan sarja vetäytyy kuukauden mittaiselle maajoukkuetauolle salibandyn MM-kisojen myötä.



Happeening Jyväskylän Paviljongissa lauantaina 27.10.

*A-poikien SM-sarjaa Happee – SPV klo 15:00.

*Miesten salibandyliigaa Happee – Oilers klo 18:30.