"Ei sitä voinut kuvitella, että se näin voisi mennä" – "Hirveä halu voittaa" kantoi Marko Anttilan maailmanmestarijoukkueen ratkaisijaksi

Jääkiekon MM-finaalin toista erää oli pelattu runsaat kaksi minuuttia, kun Bratislavan jäähallissa huudettiin kovaa ja kiihkeästi Mörköä. Se Mörkö oli tietenkin Marko Anttila, Suomen 203-senttinen kapteeni, joka oli ylivoimalla tasoittanut pelin 1–1:een ja herättänyt Suomen maailmanmestaruustavoitteen unesta, johon Kanadan hallitsema avauserä oli ne vaivuttanut.

Kolmannen erän alussa Anttila laukoi Suomen 2–1-johtoon, ja Suomen 3–1-voittoon päättyneen finaalin päätteeksi Bratislavaan saapuneet suomalaiset karjuivat kuorossa Mörköä.

– Onhan se uskomatonta. Ei sitä voinut kuvitella, että se näin voisi mennä. Ei se yleensä ole meikäläisen heiniä se maalinteko, mutta näin se sattui nyt menemään, Anttila kuvasi pelin jälkeen tunnelmiaan yleisön huutaessa hänen lempinimeään.

Maailmanmestaruuden ratkaisijan myötä tulevan sankarin osan Anttila otti vastaan sunnuntaina 34 täyttävän miehen perspektiivillä.

– Se on tiedostettava kun näihin kekkereihin lähtee, jos hyvin menee. Mutta muistetaan nyt, että tämä on jääkiekkoa, tässä pikkupoika pitää hauskaa. Se on hieno asia että se on Suomessa niin rakastettu laji.

"Nyt tai ei koskaan"

Suomen kolmas jääkiekon maailmanmestaruus oli jääkiekon pätkätyöläisten ja tavisten – jos nyt yhtäkään ammattiurheilijaa voi sanoa tavikseksi – tähtihetki. Suomen joukkue oli täynnä Liiga- ja KHL-pelaajia, joiden mahdollisuuksiin NHL-pelaajista koottuja joukkueita vastaan uskoi vain harva.

– Olihan tämä kokematon porukka. Ei tiennyt yhtään mitä tapahtuu, mutta mennään eteenpäin niin kuin Juti (Timo Jutila) sanoi, Anttila vitsaili.

Mutta näiden taistelevien altavastaajien joukosta Anttila erottui silloin kun Suomi sitä eniten tarvitsi.

Bratislavan MM-turnauksessa Anttila väänsi ensin seitsemän pitkää alkusarjapeliä ilman ainuttakaan tehopistettä, mutta auttoi Suomen loppuotteluun tasoittamalla puolivälierän Ruotsia vastaan ottelun lopussa ja pyöräyttämällä välierässä Venäjää vastaan voittomaalin.

– Hirveä halu voittaa oli. En ole paljon voittanut aikuisten tasolla. Olihan tämä nyt tai ei koskaan. Yritin panna kaikki likoon. Tänään sattui onnistumaan, Anttila sanoi.

Kakkosdivarista NHL-varaukseksi

Chicago varasi Anttilan 2004 NHL:ään Suomen neljänneksi korkeimmalta sarjatasolta II divisioonasta Lempäälän Kisasta kykyjenetsijä Sakari Pietilän suosituksesta. Pietilä ei ollut koskaan nähnyt Anttilan pelaavan ottelussa, eikä yhtäkään suomalaispelaajaa ollut aiemmin varattu näin alhaiselta sarjatasolta, mutta Pietilä piti Anttilan luonteesta sekä kohtuullisesta luistelusta ja kiekonkäsittelystä.

Sen jälkeen Anttila tahkosi yhdeksän kautta Liigassa ennen kuin ylitti 40 tehopisteen rajan ja eteni MM-kisa- ja KHL-pelaajaksi. Kun Suomi voitti edellisen maailmanmestaruuden 2011, Anttila oli juuri siirtynyt Ilveksestä TPS:ään.

– Olin Turussa kotisohvalla. En tainnut juhlia mitään, oli aamulla treenit. Totta kai siellä oli kavereita paljon, heidän puolesta olin ylpeä, Anttila muisteli.

Maailmanmestarijoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen valmensi Anttilaa Jokereissa ja kertoi aiemmin Anttilan olleen itsestäänselvä valinta kapteeniksi.

– Totta kai se tuntee minut pitkältä ajalta ja tietää millainen pelaaja olen. En muuta syytä näe. Semmoinen luottamussuhde on kehittynyt vuosien aikana, Anttila arvioi.

Maailmanmestaruusjuhliin Anttilalla ei ollut esiintyjätoiveita.

– Kunhan vaan minun ei tarvitse laulaa.