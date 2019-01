Eilen voitto oli livetä JPS:n näpeistä Varkaudessa – tänään vastassa Bandyliigan sarjakärki

Jyväskylän Seudun Palloseura pelaa tänään jääpallon Bandyliigassa vuoden 2019 ensimmäisen kotiottelunsa. Vieraaksi saapuu kova luu Lappeenrannasta eli kahden edelliskauden mestari Veiterä.



Veiterä on JPS:lle tuttu vastus, sillä joukkueet kohtasivat viikko sitten Lappeenrannassa. Tuo ottelu päättyi Veiterän murskavoittoon 11-3. Maalinteossa JPS:ltä onnistuivat Lasse Tammilehto, Jarno Eronen ja Saku Hämäläinen.

– Niin huonoja ei oltu siinä ottelussa kuin numerot osoittavat, etenkään ensimmäisellä puoliajalla. Toisella puoliajalla repsahti. Veiterä oli hurjan tehokas maalipaikoissaan, varsinkin kulmalyönneissään. Uskon kuitenkin, että kotijäällä pystymme täysin Veiterän haastamaan, JPS:n joukkueenjohdosta Toni Laatanaho tuumii.



Parin edelliskauden hallitsija johtaa Bandyliigan runkosarjaa tälläkin hetkellä. Veiterä on voittanut kymmenestä ottelustaan yhdeksän. Voittamattomia lappeenrantalaiset eivät kuitenkaan ole. Sen osoitti myös Suomen Cupin finaali 4. tammikuuta, kun Porvoon Akilles haki Lappeenrannasta Cup-mestaruuden voittamalla Veiterän lukemin 2-3.



Bandyliigan tehotilaston kärjessä on Veiterän kokenut hyökkääjä Tomi Hauska. Ruotsin Elitserienissä useita kausia pelannut ja Suomen parhaaksi jääpalloilijaksi 2013 valittu Hauska on kymmenessä ottelussa iskenyt tehot 10+19=29. JPS:n pistekärki on Nikke Tuhkanen; 12 ottelussa on syntynyt tehot 6+15=21. Jos katsotaan tilastoista vain maalisaraketta, on JPS:n tehokkain Saku Hämäläinen 12 osumalla.



JPS:lle päivän kotiottelu vauhdikasta Veiterää vastaan on erityisen haastava, sillä jyväskyläläiset pelasivat edellisen ottelunsa vasta eilisiltana Varkaudessa. Ottelu Warkauden Palloa vastaan päättyi jyväskyläläisten vierasvoittoon 5-6. Hämäläinen iski hattutempun, kertaalleen osuivat Tammilehto, Ilari Nikula ja Tatu Ässämäki. Parhaimmillaan JPS johti ensimmäisellä puoliajalla 0-3 ja toisella puolikkaalla 2-5. WP-35 nousi kuitenkin tasoihin (5-5) ennen Hämäläisen iskemää voittomaalia.

– Tehtiin kyllä voittaminen itse itsellemme vaikeaksi. Ensimmäisellä puoliajalla oli jo mahdollisuus karata. Sitten päästettiin Varkaus omilla puolustuspään virheillä mukaan peliin. Voittomaalissa meidän maalivahti Ilkka Lempinen vapautti pitkällä heitolla Hämäläisen läpiajoon, kertasi Varkauden reissua Laatanaho.

– Veiterä pääsee levänneempänä tämän päivän otteluun, mutta sitä meidän on turha miettiä, kuittasi Laatanaho lyhyen palautumisajan.



Jääpallon Bandyliigaa Viitaniemen jäällä: JPS – Veiterä pelataan lauantaina 12. tammikuuta klo 15:00.