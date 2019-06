37 vuotta vesiliikunnan lehtorina aloittamisesta, 40 vuotta alakoulun uimaopetuksesta ja 50 vuotta uimaopetuskurssin käymisestä. Tarkasteli Ilkka Keskisen pärskimispedagogiuraa millä ajanjaksolla tahansa, mies on viettänyt speedot jalassa altaassa ja sen reunalla suuren osan elämästään.

Veteen huutelu jää nyt taakse, sillä 37-vuotinen opetusura Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tulee päätökseensä. Eläkkeelle jäävä Keskinen on nähnyt elämänsä aikana uimahallien määrän valtavan nousun, todistanut useita vaaratilanteita ja saanut monet uimista epäröivät voittamaan itsensä.

Vuonna 1982 alkanut ura yliopistolla on antanut paljon, mutta mielenkiintoisin haaste on ollut uimapelkoisten rohkaisemisessa.

– Uintia pidetään Suomessa asiana, joka pitäisi oppia. Se on myös vähän pelottavaa. Aikuinen voi jopa vähän häpeillä, ettei osaa uida, koska lapsetkin osaavat, Keskinen kertoo.

Hänen mielestään aikuistenkin pitäisi pystyä käymään enemmän uimakouluissa, vaikka pelko oppimattomuudesta olisikin suuri.

– Mitä enemmän pelkää, ettei opi, sitä enemmän innostuu, kun oppiikin. Aikuisilla se tunne on tajunnanräjäyttävä.

Ylipäätään Keskisen parhaita muistoja yhdistää yksi asia, oppimisen riemu.

– Uimahypyt ovat tyypillisiä tällaisia hetkiä. Eräs henkilö ei hypännyt kolmesta metristä lähes ollenkaan. Sitten kun hän hyppäsikin sieltä ja jopa viidestä metristä takaperinvoltin, se hetki oli mahtava. Näki hänen naamastaan, että hän oli itsekin hämmästynyt. Se vaatii tuen, että joku sanoo hyppääjän olevan valmis ja kannustaa, Keskinen muistelee.

Suomalaisessa uintikulttuurissa moni asia on muuttunut Keskisen uralla. 70-luvun alussa Suomessa oli nelisenkymmentä uimahallia, nykyään niitä on reilusti yli kaksisataa. Eikä siihen lasketa edes mukaan kylpylöitä.

Uimahallien käyttötarkoituskin on muuttunut.

– Uimahalleihin on rakennettu varsinaisia terapia-altaita. Vanhan liiton uimahalleissa uiminen oli suorittavampaa, eräänlaista kuntouintia. Nykyään saa olla välineitä, kellukkeita ja palloja. AaltoAlvarissakin on patjoja. Uimahallissa voi siis olla myös kivaa!

Myös trendit vaihtelevat. Esimerkiksi merenneitoilu, siis keinotekoisen pyrstön kanssa uiminen, on kasvattanut suosiotaan.

Se on vielä ilmiönä varsin pieni, mutta taitouinti, erilainen sukeltaminen ja muu temppuilu ovat tulleet jäädäkseen. Se taas vaikuttaa tulevien liikunnanopettajien kouluttamiseen yliopistolla.

– He tekevät voltteja joka tapauksessa, joten opettajankin on hallittava ne riskien välttämiseksi. Takaperinvoltissa on uhka, että lantio karkaa eteen ja polvet jäävät koukkuun, jolloin pää voi osua altaan reunaan. Sitä näkee silloin tällöin, ja voltteihin pitää osata ohjata, Keskinen pohtii.

Uimiseen epäsuorasti vaikuttavista ilmiöistä suurin on nuorten epävarmuus kehojensa kanssa. Keskinen uskoo, että nuoret vertailevat kehojaan toisten treenattuihin vartaloihin sosiaalisessa mediassa. Paljaan kehon esitteleminen veden äärellä saattaa vähentää uinti-intoa.

– Ulkomuoto on nykyään enemmän korostunut. Ylipainokin lisääntyy eikä kaikilla ole niin sanotusti täydellinen vartalo. He sitten myös vetäytyvät. Kyllä se huolettaa.

Nyt on kuitenkin Keskisen aika siirtyä altaan reunalta uimarannoille ja vesistöille.

– Teen ainakin vedenalaiskuvausta, tässä on muutama projekti käynnissäkin. Lasten kanssakin tulee oltua uimarannalla. Vaikea tulevaisuutta on muuten ennustaa.