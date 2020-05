Elian Web ja Chief Orlando Elitloppetissa, suomenhevoset Elitkampenissa – ravikevään odotetuin viikonloppu edessä

Ravikevään odotetuin viikonloppu on edessä. Katja Melkon Elian Web ja Pia Huusarin Chief Orlando kisaavat Elitloppetissa, jossa voittaja saa kolme miljoonaa kruunua. Elitkampenissa Vixus, Polara ja Josveis haastavat Norjan ja Ruotsin kylmäveriset.

Perjantaina aloitetaan. Elitloppet ja Elitkampen juostaan sunnuntaina. Elitloppetin yleisöä on sanottu maailman parhaaksi. Tänä vuonna katsomot ovat tyhjiä koronan vuoksi, mutta tv-lähetys näkyy ainakin 18 maassa.

Esa ja Joona Himasen sekä Toni Sarkaman omistama Chief Orlando starttaa Elitloppetin ensimmäisessä karsinnassa radalta viisi. Nuori ruotsalaiskuski Rikard N Skoglund on ajanut viime kilpailut.

Sisäradan Vivid Wise As ja kasipaikalta starttaava Earl Simon ovat lähdön suosikit. Haapavedeltä 3-vuotiaana Ruotsiin lähtenyt Jarmo Niskanen on Earl Simonin valmentaja. Niskanen on viimeiset parikymmentä vuotta toiminut valmentajana Ranskassa.

– Chief Orlando laukkasi viimeksi Mantorpissa. Rikard meni vähän liian aikaisin auton taakse, ja hevonen hermostui. Nyt hän osaa varmaan olla tarkempi. Finaalipaikkaa haetaan. Jos sinne päästään, uskon, että hevonen on vielä parempi toisessa hiitissä. Yksi voitto tuli jo, kun pääsimme Elitloppetiin. Yleisö toisi lisää fiilistä, mutta näin mennään ja pidetään turvallisuudesta kiinni, Huusari kertoi.

Elian Webille "paras mahdollinen" lähtöpaikka

Suomessa syntynyt Elian Web on mielipaikallaan ykkösradalla toisessa karsinnassa. West Breeding Oy on ruunan kasvattaja ja Talli Webbie omistaja.

Jorma Kontio yrittää Elian Webillä ottaa heti johtopaikan. Elian Web ei ole koskaan Ruotsissa hävinnyt keulapaikalta. Kovat 5-vuotiaat Tae Kwon Deo ja Atraversiamo sekä kokenut Propulsion ovat kovimmat haastajat.

– Valehtelisin, jos sanoisin, ettei jännitä. Eetulle lähtöpaikka on paras mahdollinen. Valmistelut ovat sujuneet juuri niin kuin olen toivonut. Onneksi saimme kutsun aikaisin. Eetu ei ikinä ole ollut näin hyvän tuntuinen. Se jaksaa mennä kaksi kilpailua samana päivänä, Melkko sanoi.

Huusari ja Melkko valmentavat hevosia Ruotsissa Julmyran valmennuskeskuksessa. Elitloppetin jälkeen Huusari on tulossa takaisin Suomeen.

Sunnuntai alkaa Elitkampenilla

Sunnuntain kilpailut aloitetaan Elitkampenilla. Melkon tallin Vixus lähtee matkaan radalta kaksi.

– Ruotsissa on suomenhevosella vähän kilpailumahdollisuuksia. Onneksi pääsimme ajamaan huhtikuussa Uumajassa. Vixus on vielä nuori ja kokematon, mutta haastamaan lähdetään, Se on nopea ja saa hyvän juoksun kakkosradalta, kertoi Melkko, joka tekee historiaa sunnuntaina. Hänellä on hevonen kummassakin pääkilpailussa.

Antti Tupamäen Polara on kokenut Elitkampenin kävijä. Se voitti vuonna 2017, oli toinen vuotta myöhemmin ja viides viime vuonna. Polara pääsi koronatauon vuoksi kilpailuihin mukaan vasta Vermossa viime viikolla ja oli hyvä kakkonen.

– Polara ravasi hyvin ja juoksi suorassa, mistä olen erittäin tyytyväinen. Vaikea on lähteä haastamaan kilpailemaan päässeitä hevosia, mutta kyllä Polara vaikuttaa myös hyvältä. Iikka Nurmonen ajaa, Jos lähtisin itse, joutuisin palatessani koronakaranteeniin, Tupamäki totesi.

Antti Ojanperän valmentama Josveis voitti Vermon kilpailun. Mika Forss istuu ruunan kärryillä, koska Ojanperä ja Santtu Raitala joutuvat jäämään Suomeen koronan vuoksi.

– Vaikka Josveis voittikin, niin ei se vielä ihan parhaimmillaan ole, kun startteja ei ole päästy ajamaan. Nopeana lähtijä hevonen pääsee hyviin asemiin. Totta kai voittoa lähdetään tavoittelemaan, kun tuonne asti lähdetään, Ojanperä sanoi.