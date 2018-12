Ellin Sisu haki Oulusta ykkösrahat

Hankasalmelta Äimäraution raviradalle matkustanut Ellin Sisu vei nimiinsä ensimmäisen Toto76-kohteen. Voitto palkittiin suomenhevosten avoimessa ryhmässä 7000 eurolla.

– Sanoin ennen raveja, että laukka on pahin vihollinen. Jos sitä ei tule, sitten on kova matsi, valmentaja Pauli Raivio mainitsi.

Laukkaa ei tullut, mutta ei myöskään kovaa matsia, sillä Ellin Sisu oli keulajuoksun jälkeen uhkaajia vailla. Kuusivuotias ori oli jättänyt reilua viikkoa aiemmin Lahdessa ravikuningas Costellon toiseksi.

Silloinkin oli ollut kyseessä täyden matkan ryhmä.

– Kyllähän sitä tämmöistä aina odotetaan, ja joku sitä jo vähän epäilikin, että taisi olla varsatähti, kun oli kesän pois. Hevonen on kuitenkin nyt osoittanut, että kuuluu tälle avoimelle tasolle, Pauli Raivio vahvisti.

– Olen sanonut, jos tämä pysyy terveenä, vielä joskus se voittaa monta kovaa lähtöä, kun rutiinia vaan tulee.

Henri Bollström on toiminut Ellin Sisun vakio-ohjastajana. Hän oli ajokkinsa tulevien vuosien suhteen täysin samoilla linjoilla kuin valmentaja, mutta toi edelleen olemassa olevan pienen heikkouden esiin.

– Keulasta pelaa hienosti, mutta toisten takaa ja parijonosta ajaminen on vielä pikkuisen hakusassa. Tämä on kuitenkin ilmiömäinen lahjakkuus, jolla on vielä paljon sisällä, kun vähän rauhoittuu ja tasoittuu. Tällä on ihan käsittämättömät vauhtivarat.

Tähen Toivomus on ollut viime vuosina Raivion tallin ykköshevonen. Sille kuuluu niin hyvää, että palaa kaavailujen mukaan jo helmikuussa radoille. Silloin kaverukset kilpailisivat samoissa sarjoissa mutta optimaalisessa tilanteessa vuoroviikoin.

Polara oli Oulussa ainoa, jota pidettiin Ellin Sisun potentiaalisena uhkaajana. Se joutui kuitenkin tyytymään sisällä toisena juosseena kolmanteen sijaan.

– Ruuna oli vasemmalla ohjalla koko matkan ajan. Vauhti ja veto vähän hukkuivat siihen, kun joutui vetämään vasemmasta ohjasta niin raakasti, Antti Tupamäki selvitti.