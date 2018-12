Ellin Sisu marssi lumikuninkaaksi

Pauli Raivio on jo useamman vuosikymmenen ollut suomenhevosten erikoismies. Ellin Sisu on noussut kuusivuotiaana huipulle, ja lauantain jälkeen ori on vahva ehdokas talvikauden hallitsijaksi. Nuori tähti hurmasi johtamalla vakuuttavasti jokaista metriä.

– Terveenä pysyessään Ellin Sisu voittaa urallaan vielä monta kovaa lähtöä, Raivio ihasteli.

– Etukäteen ajattelin, että laukka on paha vastustaja. Sitä ei tullut, ja kaikki meni muutenkin suunnitelmien mukaan.

Raivion tallin menestys ei lepää pelkästään yhden sukupolven tai tähden varassa. Ellin Sisun isä Visul oli jo aikansa kestomenestyjä, ja jatkossa poika saa haasteen tallikaveriltaan.

– Tähen Toivomus aloittaa todennäköisesti oman talvikautensa helmikuussa. Mieluiten kahdella huippuhevosella ajaisi vuoroviikoin, mutta katsotaan sitä tilannetta sitten lähempänä, Raivio totesi.

Kotiradan valmentaja Mauri Jaara juhli kotiradallaan. Willy Wingston sooloili keulasta, ja Diablo Sisu kiri johtavan takaa myös Toto76-voittoon.

– Willy Wingston tuli hienossa kunnossa Risto Kauppiselta, ja se on starttien myötä rauhoittunut. Ruuna voitti taas helposti, kun päästin sen maalisuoran alussa menemään. Diablo Sisu on sekin mainio kilpahevonen. Ei se varreltaan ole iso, mutta yrittää tosissaan. Omistajien kannalta on hieno juttu, että Diablo Sisu menestyy, sillä heidän omalle kasvatilleen kävi keväällä harmittava haaveri, joka päätti lopulta hevosen elämän, Jaara taustoitti.

Kultadivisioonan tähti oli vetreä ranskalaisruuna Tir Du Caux, joka joutui tekemään tosissaan töitä keulapaikan eteen. Cool On Photos jyräsi omassa lähdössään johtavan rinnalta omille teilleen, ja maalisuoralla ulkona kaikuivat omistajien ilonhuudot.

Suosikkipitoisen kierroksen muut voittajat olivat Soile Kansannivan valmentama Valtori ja Maria Vinkan suojatti Luna De Paris. Molempien esitys oli täyden kympin arvoinen.