Ellin Sisu onnistui Jokimaan radalla

Ellin Sisu oli epäonnistunut Toto75-tasolla kahdesti peräkkäin, mutta finaalikierroksella lopputulos oli täydellinen. Suoritus palkittiin Lahdessa Jokimaan radalla kymppitonnin arvoisilla ykkösrahoilla.

Hankasalmelta saapunut Ellin Sisu eteni avaussatasilla kärkeen ja johti maaliin saakka. Josveis kiri niin lähelle, että tulojärjestys jouduttiin tarkastamaan maalikameran kuvasta.

Ellin Sisu on alussa niin meneväinen, että sille kaavailtuja selkäjuoksuja on vaikea tarjota.

– Kai se on vuosi taas odotettava, mutta ei se mitään, jos tälläkin tavalla menee. On kumminkin tullut aika kovia päänahkoja viime vuoden lopussa ja nytkin tuli. Kyllä se niin on, että lähtöpaikat ratkaisevat paljon, valmentaja Pauli Raivio kertoi.

– Vähän epäilyttää, että siitospuoli ei näyttele oikein minkäänlaista roolia, mutta katsotaan tilannetta. Jos pystytään ajamaan kilpaa, niin ajetaan.

Tallissa alkaa olla kaksi aivan suomenhevosten huipulle kuuluvaa hevosta. Tähen Toivomus on niistä toinen. Se starttasi päivää aikaisemmin Killerillä, mutta alussa oli suuria vaikeuksia päästä oikeaan askelrytmiin. Näin ollen lopullisena tuloksena oli hylkäys.

Loppupelissä se näytti maalisuoralla tosi hyvältä, kun vähän laskettiin, Pauli Raivio mainitsi.

– Luulen, että Tähen Toivomus on ykköskilpailutettava vanhemman ikänsäkin puolesta.

Näin ollen Tähen Toivomus on kaksikosta se ravuri, jolla saatetaan kesällä osallistua Lahdessa kuninkuuskisaan. Ellin Sisu puolestaan voidaan nähdä samalla radalla Suur-Hollla-ajossa.

Pihtiputaalta matkustanut Josveis kiri takajoukoista lähes kokonaan Ellin Sisun kupeelle.

– Oli fiilis, että varaa on jäljellä ja tämä on kilpailuhenkinen hevonen, Santtu Raitala sanoi.

– Ruuna on tosi hienossa vireessä. Toivotaan, että se kestää pitkään. Meillä on silloin vielä kivaa.

TOTO75 LÄHTÖ LÄHDÖLTÄ:

Lähtö 1, nro 4 Roberto Diver: Oli keulasta omaa luokkaansa. -Ihmeen helposti voittaa nyt näitä lähtöjä, Iikka Nurmonen tiivisti. Kohteiden pelatuin, 83,07 %. Rivin arvo 0,20 euroa.

Lähtö 2, nro 14 T.T.Hunsvotti: Kiersi kolmannesta parista ulkoa kolmannen puolikkaan aikana kärkeen. -Kun pääsi keulaan, sitten ei ollut enää huolen häivää, Henri Bollström vakuutteli. Kolmanneksi pelatuin,

14,60 %. Rivin arvo 1,30 euroa.

Lähtö 3, nro 13 M.T.Lara Croft: Tuli tammoille rajatussa sarjassa kolmannesta parista ulkoa. -Viimeksi tarjosin nätin reissun, mutta lopussa ei tullut tilaa. Se palkittiin nyt, Pekka Korpi myhäili.

Kymmenenneksi pelatuin, 1,31 %. Rivin arvo 97,20 euroa.

Lähtö 4, nro 3 Ellin Sisu: Piti niukasti paikkansa. -Tämän pitäisi vielä pikkuisen tasoittua kuninkuuskisaan, joten ei lyödä hevosta liian ahtaalle, Henri Bollström kuvaili. Eniten pelattu, 45,06 %. Rivin arvo

152,60 euroa.

Lähtö 5, nro 9 Excalibur It: Juoksi kolmannessa parissa ulkona.

-Loppusuoran alussa vedin laput, minkä jälkeen meillä oli heti mitta tai pari eroa, Niko Jokela kertasi. Kolmanneksi pelatuin, 13,04 %. Rivin arvo 758,00 euroa.

Lähtö 6, nro 14 Mysteerio: Kipusi päätöskierroksella takajoukoista ulkoratoja pitkin vahvasti. -Takasuoralla lähdin jo neljännelle, Niko Jokela mainitsi. Eniten pelattu, 24,76 %. Rivin arvo 1560,30 euroa.

Lähtö 7, nro 9 Shadow Of Brisbane: Hakeutui avauskierroksella keulahevosen rinnalle, mistä ratkaisi loppusuoralla. -Ei tarvinnut hirveästi kevätjuhlaliikkeitä tehdä, Olli Koivunen mainitsi. Eniten pelattu, 24,76 %. Rivin arvo 2152,10 euroa.