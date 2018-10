Emeritusprofessori Paavo Komi oli palkittu tiedemies

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa professorina vuosina 1980 – 2004 toiminut Paavo Komi on kuollut. Emeritusprofessori Komi kuoli keskiviikkona 78-vuotiaana. Hän oli syntynyt 2.12.1939 Kauhajoella.

Komi oli perustamassa liikuntabiologian laitosta Jyväskylän yliopistoon. Komin johdolla liikuntabiologian tutkimus verkostoitui kansainväliseen tiedeyhteisöön. Komi toimi vuosina 1980–1990 liikuntafysiologian professorina ja vuosina 1990 – 2004 biomekaniikan professorina.

– Paavolla oli iso merkitys liikuntabiologian tutkimukselle ja hänellä oli paljon kansainvälisiä luottamustehtäviä, liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Ari Heinonen toteaa.

Komi toimi Kansainvälisen olympiakomitean KOK:n lääketieteellisen komission jäsenä vuosina 1983 – 2003. KOK:n Sport for All -komission jäsen hän oli vuodesta 2000. Vuonna 2001 hänelle myönnettiin KOK:n arvostettu Olympic Order -tunnustuspalkinto. Komi oli ensimmäinen suomalainen, jolle tuo tunnustus myönnettiin.

Liikuntabiologian laitosta johtanut Komi sai hankituksi useita kansainvälisiä kongresseja Jyväskylään. Komi toimi European College of Sport Science -järjestön puheenjohtajana vuosina 1995 – 1999 ja Jyväskylässä järjestettiin järjestön kongressi vuosina 2000 ja 2007. World Sport of All -kongressi järjestettiin Jyväskylässä vuonna 2010.

Komi toimi kansainvälisen liikuntatieteen neuvoston ICSSPE:n puheenjohtajana vuosina 1991 – 1996. International Society of Biomechanics -järjestön puheenjohtajana Komi toimi vuodet 1981 – 1985.

– Paavo oli kansainvälisesti tunnetuin (liikunnan) tiedemies. Hän oli erittäin arvostettu ympäri maailmaa. Meni minne tahansa, niin Paavon maine ja osaaminen tiedettiin, liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina vuosina 1989 – 1990 ja 2005 – 2017 toiminut Lasse Kannas luonnehti.

Komi palkittiin Pro Urheilu -mitalilla vuonna 2008. Opetus- ja kulttuuriministeriö palkitsi hänet Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun kultaisella ansioristillä vuonna 2013.