Maastohiihdon 13. Tour de Ski -kiertueella on käynyt viime vuosien mallin mukainen kato, kun osa hiihtäjistä on jättänyt leikin kesken. Myös suomalaisten kahdeksan hiihtäjän ryhmä on kutistunut kolmeksi naishiihtäjäksi, kun kiertueesta on jäljellä kolme etappia.

Katseet kääntyvät tarkasti Krista Pärmäkoskeen. Jos hän pystyy nousemaan viitossijalta kolmen parhaan joukkoon sunnuntaina Italian Val di Fiemmeen päättyvässä kokonaiskilpailussa, kiertueesta jää suomalaisittain parempi maku.

Pärmäkoski toivoo tänään Saksan Oberstdorfissa vetoapua Yhdysvaltain Jessica Digginsiltä, joka lähtee 10 kilometrin takaa-ajoon neljä sekuntia ennen suomalaisten ykkösnimeä. Digginsillä on näytön paikka, sillä keskiviikkona hänen perinteisen hiihtotavan kilpailunsa kariutui väärään suksivalintaan.

– Viime vuonna lähdin täällä neljäntenä, ja kärkikolmikko lähti kasassa. Peesistä on hyötyä, joten Jessicallakin on varmasti halua tehdä yhteistyötä, Pärmäkoski ennakoi ja myönsi, että puolentoista minuutin ero kärkeen on iso.

"Pienetkin erot voivat ratkaista"

Naisten kisaa johtaa Norjan Ingvild Flugstad Östberg, joka pääsee ladulle 24 sekuntia ennen Venäjän Natalia Neprjajevaa.

– Kokonaiskisassa pienetkin erot voivat ratkaista. Onhan tuo takaa-ajettavaksi lähteminen toki hankalaa, Östberg tuumasi.

Laura Monosen ja Anne Kyllösen ero kärkeen on jo lähdössä minuuttitolkulla. Mononen lähtee numerolla 28 viiden minuutin ja 45 sekunnin päässä kärjestä, Kyllönen numerolla 34 kuusi minuuttia ja 33 sekuntia kärjestä.

Naisten kisassa on tänään mukana 39 hiihtäjää. Viime lauantaina kiertueen aloitti sprintissä 68 naista. Miehissä 105 aloittajasta on mukana enää 63 hiihtäjää, eikä joukossa ole yhtään suomalaista.

Naisten kisa alkaa kello 16.15 Suomen aikaa. Miehet hiihtävät 15 kilometrin takaa-ajon kello 14.05 Suomen aikaa. Takaa-ajettavaksi lähtee Norjan Johannes Hösflot Kläbo, mutta hänen maanmiehensä, keskiviikkona yhteislähdön voittanut Emil Iversen keskeytti kiertueen.

– Haluan olla MM-kisoissa vielä paremmassa kunnossa kuin nyt, Iversen perusteli.