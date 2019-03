Englannin tähtipelaaja vaatii Montenegrolle rangaistusta katsojien rasistisista huudoista

Englannin jalkapallomaajoukkueen Raheem Sterling vaatii Montenegrolle rangaistusta joukkueen kannattajien rasististen huutojen takia maanantaisen EM-karsintaottelun jälkeen. Englanti nujersi Montenegron vieraskentällä Podgoricassa maalein 5–1, mutta ottelun puheenaihe oli katsojien käytös Englannin pelaajia kohtaan.

Sterling teki Englannin viidennen maalin ja elehti sen jälkeen katsomoa kohti laittamalla kätensä korvilleen.

– Halusin vain näyttää, että meidän hermostuttamiseen ja pysäyttämiseen tarvitaan enemmän. Nyt on 2019, sanon sen uudelleen. On häpeällistä, että tämä jatkuu ja voimme vain yrittää kiinnittää huomiota tilanteeseen. Vastuussa olevien on aika näyttää kyntensä, koska mitä pelkät sakot vaikuttavat. Sen pitää olla kovempaa, pitää rangaista faneja niin, että he eivät pääse peleihin. Sen pitää saada heidät miettimään toisen kerran. Jos joukkue ei voi pelata omien kannattajiensa edessä, se on vaikeaa, Sterling sanoi Sky Sportsin haastattelussa.

Englannin päävalmentaja Gareth Southgate sanoi kuulleensa rasistisia huutoja Danny Roselle ja lupasi raportoida asiasta Euroopan jalkapalloliitolle Uefalle.

– Minulla ei ole mitään epäilyksiä siitä, mitä tapahtui. Raportoimme tästä Uefalle, koska tämä ei ole hyväksyttävää. Me tuemme pelaajiamme, Southgate sanoi.