Eniten joukkueita ja mitaleja – palloiluvaltikka menee Tampereelle, Jyväskylä kolmanneksi kovin vertailussa

– Tappara on terästä, toiset tulee kaukaa perästä, Juha Vainion sanoittama legendaarinen kannatuskappale julistaa.

Palloilulajien menestyksen perusteella Vainion sanoituksen voi muuttaa entistä jykevämpään muotoon: Tampere on terästä.

STT laski, mistä kaupungeista harrastaja- ja katsojaluvuiltaan kuuden isoimman palloilulajin tämänhetkiset pääsarjajoukkueet ja 2010-luvun mitalistit tulevat. Mukaan mahtuivat jääkiekon, jalkapallon, pesäpallon, salibandyn, lentopallon sekä koripallon miesten ja naisten pääsarjat.

Tampere nousee molemmissa listauksissa ykköseksi. Pirkanmaan maakuntakeskukseen on mennyt 2010-luvulla peräti 34 SM-mitalia.

Helsinki tulee toisena 30 mitalillaan, Jyväskylä kolmantena (22), Espoo neljäntenä (18) ja Hämeenlinna sekä Lappeenranta jaetulla viidennellä sijalla (14). Tampereen mitaleista peräti 16 on kultaisia.

Väkilukuun suhteutettuna Suomen 20 suurimmasta kaupungista eniten mitaleja ovat rohmunneet Hämeenlinna ja Lappeenranta.

Talousalueen koko on huono mittari

Pienistä paikkakunnista esille pomppaavat esimerkiksi 11 mitalin Loimaa ja kahdeksan mitalin Lapua, Sastamala, Sotkamo sekä Vimpeli. Alle 3 000 asukkaan pesäpallopitäjä Vimpeli on väkilukuun suhteutettuna palloilulajien suurin mitalirohmu Suomessa.

Myös esimerkiksi 16 000 asukkaan Loimaan ero vaikkapa Vantaaseen ja Turkuun on hämmentävä. Vantaa on pumpannut nihkeän kahdeksan ja Turku kuuden mitalin potin.

– Meillä on jonkinlainen sisään kirjoitettu ajatus, että menestykseen tarvitaan tarpeeksi iso talousalue ja tietty ihmismäärä. Se on osoittautunut aika epäpäteväksi kriteeriksi. Löytyy yllättäviä ja köyhiä paikkakuntia, joissa on useita pääsarjajoukkueita, liikuntasosiologi Arto Tiihonen sanoo.

Tampere on ykkösenä myös joukkuemäärässä, sillä kaupungista löytyy 12 pääsarjaryhmää. Espoo ja Oulu jakavat kakkossijan kahdeksalla joukkueellaan, Helsinki tulee perässä seitsemällä ja Kuopio sekä Turku kuudella ryhmällään.

Mukana ovat meneillään olevien tai tänä keväänä päättyneiden pääsarjojen joukkueet. Joukkueita löytyy peräti 57 paikkakunnalta.

– Urheiluseuratoiminta on Suomessa älyttömän elävää, kun katsoo, miten liigaseurat ovat jakautuneet ympäri maata ja erilaisille paikkakunnille. Seuratoiminta on valtava kansalaisliike, Tiihonen muistuttaa.

Menestykseen riittää yksi seura

Muutamilla pikkupaikkakunnilla joukkuemäärät ovat pieniä, mutta yksi tai kaksi menestysryhmää nostaa mitalilukeman korkeaksi.

Loimaalla mitaleita ovat vuolleet miesten lentopalloliigan Hurrikaani ja miesten Korisliigan Bisons, joka on sittemmin kadonnut pääsarjakartalta.

Suuret kaupungit jyräävät usein leveämmällä rintamalla. Ja Tampere vasta tasaisesti jyrääkin.

Naisten koripallo- ja lentopalloliigaa sekä miesten Superpesistä lukuun ottamatta Tampereelle on matkannut 2010-luvulla vähintään yksi mitali kaikista isoista sarjoista.

Tiihonen nostaa yhteisöllisyyteen, paikallisidentiteetteihin ja perinteisiin liittyviä syitä sille, miksi jokin paikkakunta menestyy joukkuelajeissa ja jokin toinen ei.

– Tampereella on tunnistettava identiteetti, se on kansalaisten mielestä vetovoimainen kaupunki matkustaa, asua ja olla. Siellä on historiaa. Kaikki lähtee seuroista. Aika pieni joukko saattaa pyörittää isojakin seuroja, mutta sen porukan täytyy olla hirveän sitoutunutta.

Identiteetti hukassa

Vaikka Espoo kerää palloilumenestystä, Suomen toiseksi suurin kaupunki on ilman esimerkiksi miesten jääkiekkoliigan joukkuetta. Monet espoolaisseurat ovat painineet talousvaikeuksissa.

Tampereen kanssa suunnilleen samankokoisen Vantaan menestys on täysin naisten jalkapalloliigan PK-35 Vantaan varassa.

– Pääkaupunkiseudulla ei synny sellaista sosiaalista koheesiota kuin pienemmillä paikkakunnilla. Vantaalla ja Espoolla on identiteettiongelma. Esimerkiksi Espoossa iso osa kannattaa helsinkiläisiä HIFK:ta ja HJK:ta, Vantaalla asuva Tiihonen täräyttää.

Urheiluseuroilla saattaa olla pienten muuttotappiokuntien ihmisille suurempi merkitys kuin isojen kaupunkien asukkaille.

– Eivät urheiluseurat näivettyville paikkakunnille paljoakaan työtä ja rikkauksia tuo, mutta ne saattavat olla muutoin älyttömän tärkeitä.

Myös mielikuvat heittävät joskus kuperkeikkaa. Esimerkiksi vahvana urheilukaupunkina pidettyyn Lahteen on matkannut 2010-luvulla yksi vaivainen hopea ja pronssi.

Väkiluvultaan suurin ilman mitalia jäänyt paikkakunta on Mikkeli ja isoin ilman liigajoukkuetta oleva kaupunki Lohja.