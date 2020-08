Ensimmäinen Suomen mestaruus oli Annimari Kortteelle iso helpotus

Annimari Korte on ollut koronakesän nopein suomalainen naispika-aituri jokaisessa juoksemassaan kisassa, eikä hän taipunut suosikin paineessa Turun Kalevan Kisoissakaan. 32-vuotias Korte iloitsi kyyneliin asti ajalla 12,79 tullutta uransa ensimmäisen naisten sarjan Suomen mestaruutta.

– On tämä totta kai tosi iso helpotus. Koskaan ei voi tietää, voiko ensi vuonna juosta, ja kyllä minä yhden Suomen mestaruuden halusin uralleni, Korte säteili kisan jälkeen.

Tulevaisuuden tuntemattomuus on Kortteen useasti toistama asenne, joka on syntynyt hänen erikoisesta urastaan. Se katkesi välillä vuosiksi sairasteluun ja loukkaantumisiin, ja Suomen mestaruuden Korte juoksi takareisi kortisonilla ja kinesioteipillä turrutettuna.

– Kun on sairastellut viisi vuotta, pystyn nauttimaan siitä, että pystyn juoksemaan. En voi ajatella, että sitten ensi vuonna. En voi ajatella, että en lähde joihinkin kisoihin, kun minulla on takareisi kipeänä. Minun on mentävä, koska ensi vuotta ei ehkä tule, Korte sanoi.

Korte on pikajuoksijaksi korkeassa iässä, mutta pitää lyhyen kilpailuhistoriansa takia itseään kolmeakymmentäkahta ikävuottaan nuorempana.

"Uskomattoman hieno kausi"

Koronakesä jää vaille arvokisoja, joten Korte piti Kalevan Kisoja kautensa päätavoitteena. Suomen mestaruuden lisäksi Korte iloitsi viimeksi kuluneen vuoden aikana kiihtyneestä juoksuvauhdistaan ja kuvasi kauttaan "uskomattoman hienoksi".

– Viime kaudella tavoitteeni oli juosta alle 13 sekuntia, ja se oli unelmien täyttymys. Nyt tällainen tuloskehitys, niin en voisi olla tyytyväisempi, vaikka kausi päättyisi tähän.

Kalevan Kisojen finaalissa Korte lähti varman päälle, mutta pyyhkäisi kilpailijoiden ohi loppumatkasta.

– Lähdöt otin niin varman päälle kuin vain voi ja reaktioajat olivat varmasti suhteellisen hitaat. Halusin vain varmistaa, että pääsen ensimmäisen aidan yli, sen jälkeen luotan omaan juoksemiseeni. Tänään minulla oli kovat paineet. Silloin voi tulla virheitä.

Kortteen takana maaliin tuli pettyneitä juoksijoita. Nooralotta Neziri otti SM-hopean yhden sadasosasekunnin turvin ennen viime vuoden mestaria Reetta Hursketta. Nezirin aika oli 13,01, Hurskeen 13,02.

– Tiesin heti maalissa, etten voittanut. Kun sitten näin, että tulin toiseksi, siitä tuli hyvä fiilis, Neziri sanoi.

Tuo hyvä fiilis vaihtuu kuitenkin hämmennykseen, kun Neziri kuvaili koko kauttaan.

– Kausi lähti hyvin käyntiin, mutta sen jälkeen vauhti on lopahtanut. Olen hyvin hämmentynyt. Treenit ovat kulkeneet hyvin, ja siksi kysymysmerkki on isompi. En tiedä, Neziri sanoi.

Neziri, 27, voitti pika-aidat kuusi kertaa Kalevan Kisoissa 2012–2018 välisenä aikana, mutta kauden 2017 katkaisseen ylirasituksen jälkeen hän ei ole pystynyt parantamaan kesällä 2016 juoksemaansa ennätystä 12,81. Nezirin tämän kesän paras noteeraus on 12,84.

Kirivoitot Rinteelle ja Kuivistolle

Saarijärven Pullistuksen Joonas Rinne ja Porvoon Akilleksen Sara Kuivisto juoksivat odotetun ylivoimaisesti voitot Kalevan kisojen 1 500 metrille.

Kilpakumppanit rakensivat miesten juoksun kuin tilauksesta mestaruutta puolustaneelle Rinteelle.

– Meni suunnitelmien mukaan, Rinne totesi.

Kuiviston voitto heltisi leppoisalla 300 metrin loppurykäisyllä.

– Ehkä 85-prosenttinen, Kuivisto arvioi kiriään.